Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Nueva plataforma permite conocer candidatos y propuestas de consejos de juventud

El objetivo de esta plataforma es entregar información detallada de todos los partidos, candidatos y propuestas de cada municipio de Colombia para ayudar a los jóvenes a elegir, según su ubicación.

Hombre mirando su celular y referencia de elecciones de fondo.jpg
Nueva plataforma permite a jóvenes conocer aspirantes y sus propuestas //
Fotos: AFP/ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Empieza a moverse la intención de voto de miles de colombianos de cara a las elecciones de consejos de juventud, sin embargo, son cientos de candidatos en cada departamento del país y en especial para los jóvenes puede llegar a ser difícil conocer a todos los candidatos y sus propuestas.

Ante esto y con el objetivo de que se puedan conocer a todos de manera rápida y práctica, la Fundación Colombia 2025, liderada por el exregistrador Juan Carlos Galindo, de la mano de la Unión Europea - European Partnership for Democracy, dio vida a la nueva plataforma Candidateados, que busca ayudar a conocer esa información.

"Se trata de una plataforma en la que los jóvenes pueden ver quiénes se postulan en su respectivo municipio, qué proponen y lo que comparten en tiempo real a través de redes sociales, para las elecciones de los Consejos de Juventud que se realizarán el próximo 19 de octubre", explicaron.

Elecciones en Colombia
Por tratarse de una elección ordinaria, el votante recibirá el certificado electoral al ejercer su derecho al voto.
Foto: AFP

Así funciona Candidateados

Esta nueva plataforma busca ser un portal de información práctica y rápido, por eso, su interfaz tiene un buscador personalizado en donde el interesado deberá poner el departamento y el municipio del cual quiera conocer la lista de partidos, candidatos y todas sus propuestas.

Una vez elija el municipio, le dará una descripción corta de la población al igual que el número de habitantes. Más abajo toda la lista de candidatos y partidos en donde le dará tres opciones: candidatos, propuestas y programa de Gobierno de manera corta y detallada, al igual que en cada candidato con sus ideas en caso de ser elegido.

"Candidateados es una herramienta de pedagogía electoral contra la desinformación, para promover nuevos liderazgos que resten espacio a los discursos de odio, a los populismos -y sobre todo- a conductas y narrativas antidemocráticas", añadieron.

La plataforma es gratuita y solo debe acceder al siguiente link para usarla: https://candidateados.com/

Página principal de Candidateados.png

