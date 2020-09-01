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Blu Radio  / Ley seca

Ley seca

Ley seca en Bucaramanga rige a partir de las 6:00 p.m. del Sábado.jpg
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Barrancabermeja implementa ley seca y más de 800 uniformados por jornada electoral

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Gobernador de Cundinamarca dice que hay 100 % de tranquilidad para votar este fin de semana

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Habrá cambios en el horario de la ley seca en Bogotá: ya no será desde el viernes

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