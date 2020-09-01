El área metropolitana de Bucaramanga amaneció este 7 de agosto bajo estrictas medidas de seguridad con motivo de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Los cuatro municipios expidieron decretos y resoluciones para prevenir alteraciones del orden público, reforzar los controles de las autoridades y proteger la seguridad ciudadana durante la jornada.En la capital santandereana rige la ley seca desde las 6:00 de la tarde del 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del 8 de agosto, además, está prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes, se restringe el transporte de escombros, trasteos, mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas, y no está permitido el uso de drones en un radio de dos kilómetros alrededor de edificios públicos, instalaciones militares y de Policía. También continúa la suspensión nacional del porte de armas.Floridablanca es el único municipio del área metropolitana donde no hay ley seca, sin embargo, el Decreto 0181 de 2026 prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero, el porte de armas, el transporte de trasteos, mudanzas y cilindros de gas, además del uso de drones.Las medidas permanecen vigentes desde las 6:00 de la tarde del 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del 8 de agosto.En Girón rige la ley seca hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto. También está restringido el transporte de escombros, materiales de construcción, cilindros de gas y el uso de drones. Adicionalmente, la suspensión del porte de armas se mantendrá hasta el lunes 10 de agosto, como parte de las medidas extraordinarias de seguridad.Piedecuesta decretó ley seca desde las 12:00 de la medianoche del 7 de agosto hasta las 6:00 de la tarde de este viernes. También restringió la circulación de motocicletas con parrillero y prohibió el transporte de escombros, cilindros de gas, pólvora y otros elementos explosivos o inflamables.El decreto además prohíbe el uso de drones, la elevación de cometas y la práctica de deportes aéreos, así como el porte de armas de fuego, armas blancas y otros elementos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas. Como medida preventiva, las instituciones prestadoras de salud del municipio permanecen en alerta amarilla hospitalaria y activaron sus planes de contingencia.Las autoridades de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta advirtieron que el incumplimiento de estas medidas dará lugar a sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mientras la Policía, el Ejército y los organismos de tránsito mantienen operativos de control en todo el área metropolitana durante la jornada de posesión presidencial.