Habrá ley seca en Soacha este sábado por visita del presidente Gustavo Petro

Continúan las diversas reuniones del presidente Gustavo Petro por varias regiones del país con el objetivo de socializar las propuestas del Gobierno nacional con toda la ciudadanía. La próximo reunión tendrá lugar en Soacha, Cundinamarca, el próximo sábado, 11 de marzo.

Ante esta visitia del jefe de Estado al municipio cundinamarqués, la Alcaldía de Soacha lanzó una serie de medidas con el fin de garantizar la seguridad, convivencia y tranquilidad de la reunión con Gustavo Petro, en la cual se destaca una ley seca este sábado.

“Se dictan medidas preventivas para garantizar la convivencia, seguridad y el orden público durante la visita del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y demás integrantes del gabinete nacional al municipio de Soacha”, indicó el Decreto 055 de 2023 emitido por dicha administración.

Cabe recordar que la visitia del presidente Gustavo Petro se dará en horas de la mañana, especificamente a las 9:00 en coliseo General Santander. Asismo, la ley seca aplicará para cubrir este horario; por eso, empezará a regir desde la medianoche hasta las 3:00 de la tarde del mismo día.

Publicidad

Inicialmente la reunión del presidente Gustavo Petro con el municipio de Soacha estaba planificada para este viernes, 10 de marzo, pero por motivos (desconocidos) de la agenda del jefe de Estado tuvo que ser modificado.

"Por cambios en la agenda del presidente Gustavo Petro se ha reprogramado la jornada Gobierno Escucha", indicó la Alcaldía de Soacha, a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la Alcaldía de Soacha anunció esquemas de seguridad durante el evento al igual que la prohibición de la movilidad de motocicletas. No se podrán usar juegos pirotecnicos al igual que no se podrán estacionar vehículo en lugares que no sean autorizados por la administración municipal; no se podrán usar drones y habrán requisas en diferentes puntos del municipio.

Publicidad

Le puede interesar: 'Noticias del día'