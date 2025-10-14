Más de 11 millones de jóvenes están habilitados para votar por los Consejos de Juventud

Este domingo se harán las elecciones para los Consejos Municipales y Locales de Juventud en todo el país. En este contexto, la Registraduría reveló que más de 11 millones de jóvenes, entre los 14 y 28 años, están habilitados para participar en las elecciones.

“Del total de jóvenes aptos para sufragar, 5.824.306 son mujeres y 5.878.130 son hombres, quienes podrán votar en 19.869 mesas, distribuidas en 6.372 puestos de votación en todo el territorio colombiano”, explicó la Registraduría.

Es importante recordar que los jóvenes pueden consultar su lugar de votación en la app ‘aVotar’, pero también en la página de la Registraduría.

Registraduría

“Los menores de 14 y 17 años que se encuentren en el censo electoral nacional de jóvenes, podrán sufragar en el puesto de votación más cercano”, señala la Registraduría.



Este mes de octubre también se hará la consulta en la cual el Pacto Histórico elegirá a sus candidatos a Presidencia y Congreso.

