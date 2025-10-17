Nuevo decreto del Gobierno amenaza la estabilidad del sistema eléctrico: Acolgen

Acolgen, el gremio de las generadoras eléctricas, asegura que el decreto 1072 expedido por el Gobierno nacional, amenaza con poner en peligro la estabilidad del sistema eléctrico nacional, que ha funcionado sin apagones generalizados durante los últimos 30 años y le pide al Gobierno que lo suspenda urgentemente.

"Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética de Colombia durante décadas", dijo el gremio en un comunicado.

El decreto pone límites a la cantidad de energía que se puede vender en el mercado mayorista bajo el argumento de que así se anula la posibilidad de especular con los precios.

Para el sector el Gobierno está violando de frente la libertad de empresa en el país. Además, puede crear distorsiones en el mercado, vulnera el principio de la igualdad ante la ley, distorsiona la competencia, abre riesgos para la sostenibilidad financiera y las futuras inversiones, y desconoce la naturaleza técnica del recurso hídrico.



"Las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y, las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras que son pilar del sistema eléctrico, y para los consumidores, por la desarmonización del mercado", agrega el gremio.

El Gobierno ha intentado tener intervenciones directas en la formación de los precios de la factura de energía para los usuarios desde su llegada al poder en 2022. Varias las medidas tomadas desde entonces han sido demandadas y luego tumbadas por el Consejo de Estado.

Torre energía eléctrica. Foto: Twitter @MinMinas.

El argumento del Gobierno es que la regulación está pensada para favorecer a las empresas en contravía del interés de los usuarios.

El Gobierno quiere profundizar en la dirección de un mayor control y anunció que la próxima semana radicará ante el Congreso un proyecto de ley que obligue a la construcción de tarifas justas en el país.

Mientras tanto, entidades públicas y privadas están advirtiendo que la demora en inversiones clave para el sector eléctrico puede llegar a comprometer la prestación de servicios en los próximos meses.