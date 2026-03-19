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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A tres asciende número de muertos en ataque a bala en quebrada La Iglesia en Bucaramanga

A tres asciende número de muertos en ataque a bala en quebrada La Iglesia en Bucaramanga

Este caso se convierte en la masacre número 31 registrada en el país durante 2026, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

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