A tres asciende número de muertos en ataque a bala en quebrada La Iglesia en Bucaramanga

Ataque armado registrado en la cañada de la quebrada La Iglesia, en la vía que conduce a Girón, dejó un balance más grave del inicialmente reportado. Las autoridades confirmaron que el hecho no solo cobró la vida de dos menores, sino que en total fueron tres personas asesinadas y otras tres resultaron heridas.

De acuerdo con la información oficial, hombres armados llegaron hasta este sector ubicado detrás del puente Coca-Cola y, sin mediar palabra, dispararon contra un grupo de personas, generando pánico entre los habitantes de la zona. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yeferson Andrés Pallares Carrascal, Fausto Andrés Medina Rodríguez y Sergio Alejandro Calderón Daza.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, reiteró que este hecho estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico en el área metropolitana.

“Es una problemática que sigue generando hechos de violencia en la capital santandereana y vamos a realizar operativos en las denominadas ollas del microtráfico”, aseguró el oficial.



Este caso se convierte en la masacre número 31 registrada en el país durante 2026, según reportes de organizaciones de derechos humanos, lo que enciende nuevamente las alertas sobre la presencia de estructuras criminales en la región.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo en Bucaramanga mediante alertas tempranas, en las que señala la presencia y disputa de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales por el control del narcotráfico y el microtráfico en sectores vulnerables.

Entre tanto, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de operativos y acciones de control en la ciudad y su área metropolitana, mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho violento.

