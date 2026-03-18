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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lluvias provocan emergencias en Bucaramanga y otros municipios de Santander

Lluvias provocan emergencias en Bucaramanga y otros municipios de Santander

En el municipio de Rionegro las autoridades reportan una tormenta eléctrica e inundaciones en un colegio.

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