Lluvias provocan emergencias en Bucaramanga y otros municipios de Santander

Las intensas lluvias desde la madrugada de este miércoles y que no han parado han provocado múltiples emergencias en Bucaramanga y su área metropolitana, así como en los municipios de Rionegro y Lebrija, donde se reportan inundaciones, vías afectadas y fallas en los servicios públicos.

En el área metropolitana, las emergencias incluyen caída de árboles y rocas, especialmente en la vía hacia el aeropuerto y en el corredor que conecta a Girón con Floridablanca, lo que ha generado dificultades en la movilidad, en especial en el puente Antonia Santos en Girón donde varios vehículos quedaron atrapado en medio de la inundación de la vía.

#EnDesarrollo Fuertes lluvias provocan inundaciones en vías de Girón y Bucaramanga. Conductores reportan problemas en Chimitá y en la vía a Rionegro #MañanasBlu pic.twitter.com/Uc1EEoxx4C — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026

La situación más crítica se vive en Rionegro, donde las fuertes lluvias y tormentas eléctricas ocasionaron el colapso del sistema de alcantarillado, inundaciones en el colegio Fray Nepomuceno Ramos (sede principal) y el cierre de la vía hacia Bucaramanga por la caída de árboles en el sector La Báscula. Además, se reportan cortes de energía eléctrica en varias zonas del municipio.

De acuerdo con el director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, los aguaceros generaron afectaciones en varios puntos del departamento.



“Se presentan fuertes lluvias en la madrugada en algunos lugares del departamento; en Rionegro la afectación en un plantel educativo, un cierre parcial de la vía a Bucaramanga y colapso de alcantarillado en las calles”, informó.

A estas emergencias se suman afectaciones en Lebrija, donde la creciente de la quebrada Las Raíces provocó el taponamiento del sistema de aguas lluvias, generando inundaciones en barrios como María Paz y El Pesebre. Asimismo, la movilidad hacia Barrancabermeja presenta dificultades por las condiciones de las vías.

“Es importante tener precauciones, especialmente las familias ribereñas que están cerca del río de Oro y Lebrija, y mantener comunicación con las entidades operativas y de socorro”, agregó Sánchez.

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El funcionario también indicó que desde la sala de crisis se mantiene un monitoreo permanente de la situación en coordinación con los organismos de emergencia y los comités locales de gestión del riesgo. “Seguimos atentos a tener una coordinación permanente con las unidades operativas y de socorro”, señaló.

El director de Gestión de Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirma que en más de 10 municipios se presentan emergencias por intensas lluvias de las últimas horas. "Se registra caída de árboles, rocas y el colapso del alcantarillado en Bucaramanga y Girón", dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/urgdHIKvLJ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a estar atentos a posibles crecientes súbitas, evitar permanecer a la intemperie durante tormentas eléctricas por riesgo de descargas y seguir las recomendaciones de los planes familiares de contingencia.

Las lluvias también han afectado sectores de la provincia Yariguíes, donde se reportan precipitaciones intensas que mantienen en alerta a las autoridades departamentales.

#EnDesarrollo Autoridades de Santander confirman que en varias vías se presentan inundaciones y deslizamientos de tierra por intensas lluvias. Recomiendan a los conductores transitar con precaución #MañanasBlu pic.twitter.com/qntwxbR4iz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 18, 2026