Instalarán 100 cámaras con reconocimiento facial y de placas en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga puso en marcha un plan para fortalecer la seguridad en la ciudad mediante la recuperación del sistema de videovigilancia y la adquisición de nuevas cámaras con tecnología avanzada.

El alcalde, Cristian Portilla, anunció que ya inició la primera fase del proceso, enfocada en la reparación y activación de cámaras existentes, muchas de las cuales se encontraban fuera de servicio.

Actualmente, Bucaramanga cuenta con 808 cámaras de seguridad, de las cuales más de 200 no están en funcionamiento, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Ya comenzamos el restablecimiento de las cámaras de seguridad para que la inteligencia y la vigilancia puedan contar con estas capacidades de manera efectiva”, aseguró el mandatario, al destacar la importancia de estos dispositivos como herramientas clave para la Policía.



En una segunda fase, la administración municipal invertirá cerca de $10.000 millones en la compra de aproximadamente 100 cámaras de alta tecnología, que contarán con sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas de vehículos y motocicletas.

De acuerdo con el alcalde, esta tecnología permitirá identificar a personas involucradas en actividades delictivas y hacer seguimiento a automotores, fortaleciendo así las labores de control y judicialización.

“Queremos que quien cometa un delito pueda ser identificado a través de estos instrumentos tecnológicos”, indicó.

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Se espera que en los próximos meses entren en operación estas nuevas cámaras, con las que la Alcaldía busca mejorar la vigilancia y reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.