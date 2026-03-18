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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Instalarán 100 cámaras con reconocimiento facial y de placas en Bucaramanga

Instalarán 100 cámaras con reconocimiento facial y de placas en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga inició el mantenimiento de más de 200 cámaras que actualmente están fuera de servicio.

Centro de cámaras de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga .JPG
Imagen de las autoridades. Centro de cámaras de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

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