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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Casarán a 100 parejas de escasos recursos en Bucaramanga: alcaldía abrió inscripciones

Casarán a 100 parejas de escasos recursos en Bucaramanga: alcaldía abrió inscripciones

Las parejas deben residir en Bucaramanga y tener Sisbén para poder casarse en el matrimonio colectivo.

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