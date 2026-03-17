Casarán a 100 parejas de escasos recursos en Bucaramanga: alcaldía abrió inscripciones

Un matrimonio colectivo permitirá que 100 parejas de escasos recursos formalicen su unión en Bucaramanga el próximo 15 de mayo, en una ceremonia que se realizará en la plazoleta cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Familia y busca brindar una oportunidad a quienes, por razones económicas o situaciones de vulnerabilidad, no han podido legalizar su relación.

El programa se llevará a cabo en convenio con la Notaría Séptima de Bucaramanga, lo que permitirá garantizar el proceso legal de las uniones durante esta jornada especial.

El secretario de Desarrollo Social, Iván Darío Torres, destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para cumplir el sueño de muchas parejas.



“Queremos ayudar a quienes no han podido formalizar su unión y, al mismo tiempo, rescatar principios y valores que fortalezcan la familia en Bucaramanga”, señaló.

Las parejas interesadas en participar deberán cumplir con algunos requisitos, entre ellos residir en Bucaramanga, estar registradas en el Sisbén, pertenecer al régimen subsidiado de salud y presentar un recibo de servicio público.

La Alcaldía invitó a las parejas interesadas en casarse a realizar el proceso de inscripción a través de los canales oficiales.