Alcaldía Bucaramanga presenta empréstito por $500.000 millones para proyectos de movilidad

La Alcaldía de Bucaramanga presentará en los próximos días ante el Concejo de Bucaramanga un proyecto de acuerdo para solicitar autorización de un empréstito cercano a los $500.000 millones, recursos que estarían destinados a financiar proyectos estratégicos de movilidad en la ciudad.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Hacienda municipal, Francisco Gómez, quien explicó que la administración se encuentra en la fase final de preparación del proyecto y espera radicarlo antes de la Semana Santa.

“El alcalde tiene contemplado presentar este proyecto de acuerdo de empréstito en los próximos días. Esperamos que sea esta semana, antes de Semana Santa. Está alrededor de los 500 mil millones de pesos, aunque el valor exacto lo dará el alcalde cuando se haga la presentación oficial”, señaló el funcionario.

Según explicó Gómez, durante los primeros meses de la administración se realizó un proceso de maduración financiera y técnica de los proyectos que se financiarían con estos recursos. El objetivo principal es fortalecer la infraestructura vial y mejorar los tiempos de desplazamiento en la ciudad.



“Estos proyectos responden a dos necesidades claves: un plan maestro de movilidad para mejorar la infraestructura vial del municipio y atender el clamor de la ciudadanía frente a los tiempos de movilización entre distintos puntos de Bucaramanga”, indicó.

El secretario de Hacienda también aclaró que, una vez el Concejo autorice el crédito, el municipio iniciará el proceso de búsqueda de financiación con el sistema bancario, con el fin de escoger la propuesta más favorable. Los intereses de la operación dependerán de las condiciones del mercado y de las negociaciones con las entidades financieras, dentro de los parámetros regulados por el Banco de la República.

Por su parte, el jefe de Gobernanza de la administración municipal, Jhon Manuel Delgado, aseguró que ya se han adelantado conversaciones con varios concejales para explicar el alcance del empréstito y los proyectos que se buscan financiar.

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“Hemos tenido conversación con la mayoría de los concejales. Hay 13 que han manifestado interés en respaldar este empréstito para garantizar los intereses ciudadanos del voto programático del alcalde”, afirmó.

Delgado indicó que la administración realizó un análisis técnico de las iniciativas incluidas en el plan de inversión, con el fin de garantizar que cumplan con los requisitos necesarios para su presentación y discusión en el Concejo.

Además, señaló que se plantearon ajustes al esquema financiero para evitar costos innecesarios para el municipio. Entre ellos, que los recursos del crédito se desembolsen de manera progresiva conforme avance la ejecución de las obras.

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“Queremos evitar situaciones como recibir recursos y pagar intereses sin que se estén ejecutando los proyectos. Por eso el desembolso se hará en la medida en que se vayan desarrollando las obras”, explicó.