En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Policías asesinados
Leche Algarra
Iván Cepeda
Premios Óscar
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía Bucaramanga presenta empréstito por $500.000 millones para proyectos de movilidad

Alcaldía Bucaramanga presenta empréstito por $500.000 millones para proyectos de movilidad

El secretario de Hacienda aclaró que, una vez el Concejo autorice el crédito, el municipio iniciará el proceso de búsqueda de financiación con el sistema bancario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad