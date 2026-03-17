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Blu Radio  / Opinión  / Los motivos de la Corte para suspender la emergencia económica del presidente Petro

Los motivos de la Corte para suspender la emergencia económica del presidente Petro

Para los magistrados, hay dudas significativas sobre el cumplimiento por parte del gobierno, de los requisitos constitucionales para declarar el estado de excepción.

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