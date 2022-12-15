Después de más de 72 horas de trabajo ininterrumpido, los organismos de socorro lograron controlar el incendio forestal que consumió cerca de 100 hectáreas de bosque en la vereda Pantanos, zona rural del municipio de Charta, Santander, una emergencia que afectó ecosistemas estratégicos del complejo de Santurbán.La conflagración fue atendida por cuerpos de bomberos de varios municipios, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de campesinos y voluntarios que durante tres días trabajaron para contener el avance de las llamas.Como parte de la operación fue fundamental el apoyo de una aeronave AT-802 Air Tractor, que realizó descargas de agua sobre los principales focos del incendio forestal, mientras en tierra continuaban las labores de liquidación para evitar la reactivación del fuego.Las autoridades ambientales advirtieron que las consecuencias del incendio serán de largo plazo. La recuperación del área afectada podría tardar más de 10 años debido a la pérdida de cobertura vegetal y al impacto causado sobre la fauna, la flora y los ecosistemas de alta montaña del complejo de Santurbán, considerado una de las principales fuentes hídricas del departamento."Las condiciones de altas temperaturas, los fuertes vientos y la vegetación seca favorecieron la propagación del incendio y dificultaron las labores de control, obligando a mantener un amplio despliegue operativo durante más de tres días", dijo el alcalde de Charta, Andelfo Poltilla. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda generar nuevos incendios forestales en el departamento, especialmente en medio de la temporada seca que mantiene a varios municipios de Santander bajo alerta por riesgo de conflagraciones.