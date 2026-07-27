Cinco corredores viales de Santander mantienen restricciones por lluvias y protestas

Las autoridades reportaron afectaciones en cinco importantes corredores viales de Santander, debido a deslizamientos, socavaciones, pérdida de banca, trabajos de mantenimiento y una manifestación pública, situaciones que obligan a mantener restricciones en la movilidad y el paso controlado en varios sectores del departamento.

Uno de los puntos críticos se encuentra en la vía Curos – Málaga, en jurisdicción del municipio de San Andrés, donde un deslizamiento de tierra y escombros afecta el kilómetro 33+911, en el corregimiento de Pangote. El tránsito se mantiene habilitado a un solo carril y no existe una ruta alterna para los usuarios.

#TopBlu Lluvias mantienen en alerta roja a 19 municipios de Santander por riesgo de deslizamientos #VocesySonidos



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Otra emergencia se registra en la vía Landázuri – Barbosa, entre los kilómetros 27 y 29, en la vereda Zarandas. Allí, la socavación del terreno obligó a implementar un cierre parcial con paso controlado a un carril, sin vías alternas disponibles.

En la carretera Bucaramanga – San Gil, a la altura del kilómetro 53+024, en el sector Chicamocha, continúa la restricción por pérdida de la calzada, situación que mantiene el tránsito reducido a un solo carril.



#Atención |

A esta hora se mantiene la restricción a un carril en el Km 53, sector Pescadero, sobre la vía Bucaramanga – San Gil. Tras el descenso del nivel del río Chicamocha, las condiciones del sitio permanecen estables.



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Asimismo, en la vía Puente Nacional – San Gil, en el kilómetro 106+500, sector Socorro, las autoridades mantienen un cierre parcial con paso alternado por un carril debido a las condiciones de la vía.

A estas afectaciones se suma la vía La Lizama – San Alberto, en jurisdicción de Sabana de Torres, donde en el kilómetro 61+850, sector Taladro, se presentan cierres intermitentes con paso a un carril debido a una manifestación pública. En este corredor tampoco existen rutas alternas.

Avanzan obras de estabilización de zona afectada por río Chicamocha en la vía a San Gil #VocesySonidos https://t.co/OSIRHqgPfc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 26, 2026

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En la región del Magdalena Medio también se reportan restricciones en la vía Honda – Río Ermitaño, en jurisdicción de Puerto Boyacá. Entre los kilómetros 91 y 93, en el sector Dos Medios, se adelantan trabajos de mantenimiento de la capa asfáltica, por lo que el tránsito permanece habilitado por un solo carril.

Las restricciones se presentan en medio de la temporada de lluvias que afecta a Santander, incrementando el riesgo de deslizamientos, socavaciones y pérdida de banca en varios corredores nacionales. A esto se suman intervenciones de mantenimiento y manifestaciones ciudadanas que generan afectaciones adicionales en la movilidad. Las autoridades recomiendan a los conductores programar sus desplazamientos, transitar con precaución y atender las indicaciones del personal encargado de la regulación del tráfico, especialmente en los sectores donde no existen vías alternas.