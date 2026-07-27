En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Andrea Petro
Posesión presidencial
Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cinco corredores viales de Santander mantienen restricciones por lluvias y protestas

Cinco corredores viales de Santander mantienen restricciones por lluvias y protestas

Las restricciones se presentan en medio de la temporada de lluvias que afecta a Santander, incrementando el riesgo de deslizamientos, socavaciones y pérdida de banca en varios corredores nacionales.

Daño vía Pescadero kilómetro 58.
Daño vía Pescadero kilómetro 58.
Foto: Invías
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Las autoridades reportaron afectaciones en cinco importantes corredores viales de Santander, debido a deslizamientos, socavaciones, pérdida de banca, trabajos de mantenimiento y una manifestación pública, situaciones que obligan a mantener restricciones en la movilidad y el paso controlado en varios sectores del departamento.

Uno de los puntos críticos se encuentra en la vía CurosMálaga, en jurisdicción del municipio de San Andrés, donde un deslizamiento de tierra y escombros afecta el kilómetro 33+911, en el corregimiento de Pangote. El tránsito se mantiene habilitado a un solo carril y no existe una ruta alterna para los usuarios.

Otra emergencia se registra en la vía Landázuri – Barbosa, entre los kilómetros 27 y 29, en la vereda Zarandas. Allí, la socavación del terreno obligó a implementar un cierre parcial con paso controlado a un carril, sin vías alternas disponibles.

En la carretera Bucaramanga – San Gil, a la altura del kilómetro 53+024, en el sector Chicamocha, continúa la restricción por pérdida de la calzada, situación que mantiene el tránsito reducido a un solo carril.

Asimismo, en la vía Puente Nacional – San Gil, en el kilómetro 106+500, sector Socorro, las autoridades mantienen un cierre parcial con paso alternado por un carril debido a las condiciones de la vía.

A estas afectaciones se suma la vía La Lizama – San Alberto, en jurisdicción de Sabana de Torres, donde en el kilómetro 61+850, sector Taladro, se presentan cierres intermitentes con paso a un carril debido a una manifestación pública. En este corredor tampoco existen rutas alternas.

Publicidad

En la región del Magdalena Medio también se reportan restricciones en la vía Honda – Río Ermitaño, en jurisdicción de Puerto Boyacá. Entre los kilómetros 91 y 93, en el sector Dos Medios, se adelantan trabajos de mantenimiento de la capa asfáltica, por lo que el tránsito permanece habilitado por un solo carril.

Las restricciones se presentan en medio de la temporada de lluvias que afecta a Santander, incrementando el riesgo de deslizamientos, socavaciones y pérdida de banca en varios corredores nacionales. A esto se suman intervenciones de mantenimiento y manifestaciones ciudadanas que generan afectaciones adicionales en la movilidad. Las autoridades recomiendan a los conductores programar sus desplazamientos, transitar con precaución y atender las indicaciones del personal encargado de la regulación del tráfico, especialmente en los sectores donde no existen vías alternas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Emergencias por lluvias

Emergencias

Santander

Invías

Vías 4G

Bucaramanga

Gobernación de Santander

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad