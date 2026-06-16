Deslizamiento de tierra obliga al cierre de la Troncal del Carare entre Landázuri y Vélez

Un deslizamiento de tierra registrado en el sector San Pedro obligó al cierre de la Troncal del Carare, en el tramo que comunica a los municipios de Landázuri y Vélez, en el departamento de Santander.

De acuerdo con el reporte entregado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, el cierre se produjo por un fenómeno de remoción en masa que generó la caída de material sobre la vía, afectando la movilidad en este importante corredor vial de la región.

Las autoridades informaron que la situación fue reportada durante la mañana de este martes, mientras se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en diferentes zonas del departamento.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para las próximas horas se prevén lluvias en la tarde y noche en varios sectores de las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez, lo que podría incrementar el riesgo de nuevos movimientos en masa.



Los organismos de gestión del riesgo recomendaron a los conductores abstenerse de transitar por el sector afectado hasta que se realicen las labores de evaluación y remoción del material que bloquea la carretera.

Las autoridades continúan verificando las condiciones de seguridad en la zona y esperan restablecer el tránsito una vez existan garantías para los usuarios de la vía.