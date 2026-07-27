Gobernador de Santander defiende a militares y aborda retos educativos con nuevo Gobierno

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, respaldó al presidente electo Abelardo de la Espriella, por la decisión de realizar un consejo de seguridad en Cali tras su posesión el próximo 7 de agosto, al señalar que la Constitución permite al mandatario escoger el lugar de la ceremonia, siempre que el juramento se haga ante el Congreso de la República.

El mandatario departamental afirmó que convertir una unidad militar en un escenario de controversia política desconoce el papel histórico de las Fuerzas Militares en la protección de la institucionalidad del país. Recordó que la institución ha garantizado la seguridad de las posesiones presidenciales durante décadas, incluida la del presidente Gustavo Petro, así como de numerosos actos oficiales del Estado.

"Las Fuerzas Militares son una institución democrática, profesional y respetuosa de la Constitución y la ley. Si la posesión se realiza en una unidad militar, especialmente en una zona de alta complejidad, lo lógico es entender que la motivación es brindar mayores garantías de seguridad para todos los asistentes. Descalificar a quienes han protegido la institucionalidad de Colombia no contribuye al debate democrático", manifestó Díaz.

Mensaje del Sr. Presidente electo @ABDELAESPRIELLA a los santandereanos. pic.twitter.com/g1C755SFbs — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) July 25, 2026

En otro frente, el gobernador sostuvo un encuentro con la ministra de Educación designada, Viviane Morales, con quien revisó las principales necesidades del sector educativo en Santander y las prioridades que espera impulsar junto al nuevo Gobierno Nacional.



Durante la reunión fueron abordados temas como el fortalecimiento de la educación superior, las estrategias para garantizar la permanencia escolar mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la recuperación de la infraestructura educativa en las provincias del departamento, el transporte escolar y la consolidación del programa de bilingüismo.

Importante reunión con la Dra Viviane Morales, ministra de educación designada, hablamos de la educación superior, las medidas para mantener la permanencia escolar (PAE), el abandono de la infraestructura escolar de la provincia por parte del gobierno saliente, transporte… pic.twitter.com/8iOq1tff9d — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) July 23, 2026

Al término del encuentro, Díaz aseguró que existe disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno entrante. "Se siente el cambio, tenemos presidente y tenemos Gobierno Nacional", expresó.

Tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, gobernadores y alcaldes han comenzado a establecer mesas de trabajo con el nuevo equipo de gobierno para definir prioridades regionales y coordinar proyectos estratégicos.

La educación está construyendo el Santander del futuro.

Cada día vemos cómo más niños y jóvenes permanecen en las aulas, mejoran sus resultados y encuentran nuevas oportunidades para salir adelante. Esa es la apuesta que hacemos desde la Gobernación: invertir en una educación de… pic.twitter.com/tej9LgMZ4O — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) July 24, 2026

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En el caso de Santander, la administración departamental ha insistido en la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la cobertura de programas de permanencia escolar y mejorar las condiciones de acceso a la educación en las provincias, al tiempo que ha reiterado su disposición de trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno en materia de seguridad, desarrollo y educación