¿Es viable una capital alterna en Colombia? Lo que hay detrás de la propuesta presidencial

En medio del debate político que ha suscitado la instalación del nuevo Congreso de la República y las decisiones simbólicas anunciadas por el presidente electo Abelardo De La Espriella para el inicio de su mandato, la directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, Paola Montilla, aseguró que los gestos políticos solo tendrán impacto si logran convertirse en soluciones concretas para los ciudadanos y en un verdadero proceso de descentralización del Estado.

Durante una entrevista como invitada analista, Montilla explicó que la decisión del mandatario de posesionarse en una guarnición militar admite distintas interpretaciones desde el punto de vista político e institucional. Sin embargo, señaló que el hecho de mantener la ceremonia frente al Congreso conserva el principio constitucional según el cual el poder civil prevalece sobre el militar.

“Se pueden hacer dos lecturas. Una es que el poder civil estaría subordinado al poder militar; pero también existe una lectura alterna: al posesionarse frente al Congreso se mantiene el principio constitucional de que el poder militar está subordinado al poder civil”, afirmó.

No obstante, para la académica el mensaje que realmente llega a la ciudadanía está relacionado con la decisión del nuevo gobierno de trasladar parte de su actividad a las regiones, una promesa que hizo durante la campaña presidencial.



“Creo que para Colombia es un paso importante comenzar a avanzar en la descentralización. Esa es una deuda que tenemos como país desde hace muchas décadas”, sostuvo.

Montilla consideró que, aunque buena parte del debate público se ha concentrado en la carga simbólica del acto de posesión, los ciudadanos perciben con mayor claridad las señales relacionadas con la presencia del Estado en los territorios históricamente olvidados.

“Las personas entienden mucho más el mensaje de que el presidente va a estar más cercano a las regiones que la discusión jurídica sobre la subordinación del poder militar o del poder civil”, explicó.

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En ese sentido, afirmó que la presencia del jefe de Estado en departamentos golpeados por la violencia no representa únicamente un gesto político, sino una muestra de compromiso con las comunidades.

“Más allá de generar esperanza, es una muestra muy directa de: ‘estoy presente, estoy aquí para solucionar’”, señaló.

La directora de la Escuela de Gobierno insistió en que la percepción ciudadana sobre un gobierno no depende exclusivamente de grandes indicadores económicos, sino de la capacidad de responder a problemas cotidianos.

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“Muchas veces las personas no miden la aceptación de un gobierno porque aumentó el empleo o crecieron las exportaciones; lo hacen porque sienten que hubo solución a un problema de su vida diaria”, indicó.

Uno de los principales retos del nuevo gobierno, según Montilla, será impulsar la Ley de Competencias, iniciativa que busca definir con mayor claridad las responsabilidades y los recursos que corresponden a la Nación, los departamentos y los municipios.

“Es una ley fundamental porque regula las responsabilidades en salud, educación y la distribución de los recursos. La descentralización existe en el papel, pero ahora debe ponerse en marcha”, afirmó.

La experta explicó que una de las principales dificultades de alcaldes y gobernadores radica en que muchas decisiones continúan concentrándose en Bogotá, mientras los gobiernos locales carecen de herramientas suficientes para responder a las necesidades de sus comunidades.

“Si se logra desarrollar esta ley y entregar responsabilidades junto con recursos a los territorios, la descentralización podrá traducirse de una manera mucho más clara”, agregó.

Otro de los temas abordados fue la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente tras la conformación de las nuevas mesas directivas. Para Montilla, el presidente enfrentará un escenario político más complejo al perder parte del control de la agenda legislativa.

“El presidente perdió el control de la agenda porque perdió la mesa directiva del Senado. Ahora tendrá otro filtro para sacar adelante sus proyectos”, explicó.

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Aun así, recordó que los mandatarios cuentan con diferentes herramientas para construir mayorías parlamentarias, entre ellas la conformación del gabinete, la negociación política y el respaldo de la opinión pública.

Precisamente sobre este último aspecto, Montilla destacó la importancia de la estrategia de comunicación del presidente electo, quien, según dijo, ha mantenido la misma línea narrativa que utilizó durante la campaña.

“Ha sido un candidato que maneja muy bien la comunicación y puede poner temas muy centrales en la agenda pública para facilitar el avance de sus iniciativas”, aseguró.

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Sin embargo, advirtió que una comunicación directa a través de redes sociales también implica riesgos para la democracia si reduce los espacios de intermediación institucional.

“El principal riesgo es que no exista una responsabilidad política suficiente. Cuando se pasa por encima de las estructuras institucionales, se dificulta el ejercicio del control político”, manifestó.