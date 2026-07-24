¿Es viable que Abelardo De La Espriella pueda gobernar desde las regiones?

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, se refirió en Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, a la propuesta de descentralización del Gobierno electo y a la posibilidad de despachar desde los territorios.

Tavera calificó como una necesidad la iniciativa de iniciar empalmes regionales y reestructurar el Ejecutivo en los territorios.

"Yo diría que más que viable es súper necesario. Creo que los gobernadores en estos 4 años y los alcaldes tuvieron una desconexión total con el gobierno nacional asfixiante que se venía presentando desde el centralismo", afirmó.

El líder gremial anticipó que el próximo ministro de Hacienda y Planeación Nacional, Rodrigo Lara, deberá presentar una nueva iniciativa legislativa de competencias para sustituir la propuesta de la administración saliente.



"Esperamos que una vez el señor ministro, el doctor Rodrigo Lara, en ejercicio, y con el Gobierno Nacional en pleno, como ministro de Hacienda y Planeación Nacional, puedan presentar esta nueva iniciativa", indicó.

Según Tavera, el articulado radicado por el gobierno anterior mantenía el centralismo y no atendía las especificidades territoriales. Además, señaló que desde la federación se tramitó una acción de cumplimiento ante la falta de articulación contemplada en la Ley 2200 de 2022.

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El director de la FND enfatizó que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo debe destrabar los cuellos de botella normativos para dinamizar las economías locales y eliminar la duplicidad de funciones en entidades nacionales.

Barranquilla como capital alterna

Frente a la propuesta de nombrar a Barranquilla como capital alterna, la Federación Nacional de Departamentos expresó su respaldo a la presencia del Ejecutivo en las regiones para enfrentar la delincuencia.

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"Nosotros estamos satisfechos de que se descentralice el gobierno y que efectivamente tener un presidente que esté en las regiones presente, no solamente en las visitas, en las obras, en los anuncios, sino que pueda despachar desde allí", sostuvo.

El directivo remarcó la importancia de enfrentar el control territorial de las estructuras criminales en zonas como Barranquilla, Soledad, Cauca, Norte de Santander y el nordeste antioqueño directamente desde las zonas afectadas.

Respecto a la dinámica entre el Ejecutivo, las entidades territoriales y el Legislativo, Tavera descartó la exclusión del Congreso de la República, catalogándolo como un actor fundamental para el control político y el equilibrio de poderes.

"El Congreso es necesario, es vital y es fundamental, no se pueden excluir, son necesarios, son fundamentales", concluyó.

Asimismo, propuso evaluar medidas para fortalecer la participación ciudadana y el control social en las regiones, sugiriendo la implementación del voto obligatorio por dos periodos para elevar la independencia electoral frente a las estructuras políticas locales.

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