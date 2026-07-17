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El curioso regalo que la delegación del Gobierno electo entregó durante las reuniones en EE.UU.

Restrepo hizo llegar el obsequio al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Regalo Gobierno electo de Colombia en Estados Unidos.
Regalo Gobierno electo de Colombia en Estados Unidos.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de jul, 2026

Durante la reciente visita de la delegación del Gobierno electo de Colombia a Washington, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los demás representantes colombianos entregaron como obsequio libros de mesa dedicados a las flores de Colombia, una publicación que busca destacar la riqueza natural del país y uno de sus sectores productivos más reconocidos a nivel internacional, que justamente tiene una gran importancia en el mercado de Estados Unidos.

Restrepo hizo llegar el obsequio al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El regalo también fue entregado al secretario de Comercio, a los congresistas con los que sostuvo reuniones la delegación y a representantes de distintas agencias gubernamentales y asociaciones empresariales que participaron en la agenda de trabajo.

Las publicaciones son, según Asocolflores, Blooming Colombia: Fifty Years of Colombian Floriculture (Colombia floreciendo: 50 años de floricultura colombiana) y The Carnation Story (Historias del clavel), que tienen una importante carga simbólica, al representar a la floricultura como una de las actividades económicas más importantes de Colombia y un sector estrechamente ligado a la relación comercial entre ambos países.

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La entrega de estos ejemplares hizo parte de la estrategia de diplomacia protocolaria desarrollada durante la visita oficial a Washington, en la que la delegación sostuvo encuentros con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, legisladores y representantes del sector privado. El jueves pasado, justamente, los encuentros fueron con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y directivos de Google para fortalecer la cooperación en energía y transformación digital.

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