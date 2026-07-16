Cepeda: “Gané la credencial del Senado en las urnas; si De La Espriella la regresa, la devuelvo”

En diálogo con Mañanas Blu, el senador Iván Cepeda fijó su postura frente al panorama político que enfrenta Colombia tras las recientes elecciones. Cepeda, quien asumirá el liderazgo de la oposición, dejó claro que, aunque reconoce los resultados legales de los escrutinios, no otorga legitimidad política al presidente electo Abelardo De La Espriella, anunciando una agenda de resistencia y desobediencia civil.

El dilema de la credencial y la legitimidad

Uno de los puntos de mayor tensión en la entrevista fue la coherencia de Cepeda al recibir su credencial de senador mientras se declara en desobediencia civil frente al nuevo gobierno.

El senador defendió su posición argumentando que su representación emana directamente del voto popular. Al respecto, lanzó un desafío directo al mandatario electo: “Sí acepto la credencial, sí me la he ganado en las urnas, como él ha aceptado la suya. El doctor De La Espriella también recibió una credencial. Hay que recordarlo. Ahora, si el día de mañana él renuncia a su credencial, yo también renuncio a la mía. No tiene ningún problema”.

Cepeda fundamenta su rechazo a la legitimidad de De La Espriella en su doble nacionalidad, asegurando que el juramento de lealtad a los Estados Unidos supeditara las decisiones del nuevo presidente a intereses extranjeros.



“Para mí él va a ejercer una presidencia que no respeta nuestra soberanía y por lo tanto nuestra Constitución. Y por lo tanto, asumo la posición de desobediencia civil”, sentenció en Mañanas Blu.

Desobediencia civil y defensa del Acuerdo de Paz

Frente a las dudas sobre qué significa exactamente declararse en desobediencia, Cepeda explicó que se trata de un derecho amparado por la Corte Constitucional para situaciones extremas. Aseguró que no cooperará con órdenes que considere inconstitucionales, especialmente aquellas que busquen desmantelar lo logrado en materia de paz.

“El día de mañana el señor De La Espriella intenta acabar con el acuerdo de paz. Nos vamos a rebelar contra eso porque es inconstitucional”, afirmó, señalando que el acuerdo de 2016 ya hace parte del bloque de constitucionalidad.

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Además, anunció que el Pacto Histórico implementará un gabinete "alternativo" o de interlocución para responder técnicamente a cada medida ministerial del nuevo gobierno.

Pacto Histórico

Ante los cuestionamientos sobre una posible fragmentación dentro del progresismo tras la derrota, Cepeda fue enfático en desmentir divisiones internas. Destacó que obtuvo la votación más alta en la historia de la izquierda con más de 12.7 millones de respaldos.

“No hay tal fragmentación... Somos una fuerza cohesionada, coherente, sólida y precisamente pues uno entiende que eso produzca preocupación e incomodidad en otros sectores”, aseguró.

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Finalmente, Cepeda no cerró la puerta a diálogos con otras fuerzas, incluso con el Centro Democrático, para temas de control político en el legislativo. “Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo político... Ya hay antecedentes de diálogos entre el sector de la derecha del uribismo y el progresismo. No es un hecho que sería inédito”, concluyó, reafirmando que su prioridad será la defensa cerrada de las reformas sociales y las conquistas logradas por el pueblo colombiano.

Escuche aquí la entrevista completa: