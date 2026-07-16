Crece distancia entre uribismo y gobierno de De La Espriella: ¿Quién será el presidente del Senado?

A cuatro días de la instalación del nuevo Congreso de la República, aumentan las tensiones entre los sectores políticos que en teoría conformarán la coalición que apoyará al gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, de cara a la definición de los presidentes de Senado y Cámara, sumado a la conformación de las mesas directivas de las respectivas comisiones.

Aunque pareciera un tema menor y de filigrana política, la verdad es que lo que está en juego es la posibilidad de armar una coalición mayoritaria que logre imponerse sobre los partidos petristas y opositores al nuevo gobierno, con el fin de sacar adelante los proyectos de ley que sean prioritarios para el nuevo Ejecutivo, en cabeza de Abelardo De La Espriella.

En ese complejo ajedrez político, es fundamental para el éxito de las iniciativas del gobierno en el Congreso, el hecho de contar con presidentes de Senado y de Cámara afines al proyecto abelardista, algo que hoy podría estar en entredicho por las evidentes tensiones que han aflorado en torno a esa definición.

Desde el comienzo del juego, el gobierno del presidente electo decidió jugar sus cartas respaldando el nombre del senador Guajiro del partido de la U Alfredo De Luque como presidente del Congreso y al representante por Bogotá Daniel Briceño como presidente de la Cámara, apuesta que ha tenido sobresaltos y modificaciones en los últimos días.



Esos cambios surgieron por cuenta de la llamativa decisión del Centro Democrático de no acompañar la aspiración de Alfredo Deluque, argumentando su pasado santista y de respaldo al proceso de paz con las Farc, y en su lugar decidieron postular el nombre de Honorio Henríquez para la presidencia del Senado.

Esa decisión marca un nuevo eslabón en el distanciamiento entre el presidente electo Abelardo De La Espriella y el expresidente Alvaro Uribe, quien casi un mes después de la victoria de De La Espriella, no ha tenido un encuentro personal con el nuevo jefe de Estado y quien parece más enfrascado en su disputa con Carlos Suárez, asesor principal del nuevo presidente, a pesar de que el Centro Democrático fue el primer partido en declararse de Gobierno.

Sobre la insistencia del Centro Democrático en impulsar la candidatura de Honorio Henríquez incluso desistiendo del apoyo a Daniel Briceño a la presidencia de la Cámara de Representantes, el presidente del partido, Gabriel Vallejo, dijo que ellos tienen derecho a hacer esa postulación porque son la colectividad de gobierno más grande en el Congreso y apeló al respeto de las decisiones del Legislativo por parte del Ejecutivo.

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Por su parte el presidente del partido Conservador Efraín Cepeda, expresó su preocupación frente a la postura del uribismo de definir a voto limpio la presidencia del Senado, sin antes llegar a consensos con los partidos de gobierno, lo cual, según advirtió, implicaría el riesgo de dejar en manos del petrismo, en cabeza del Pacto Histótico, la definición de quien ocupará esa dignidad durante el primer año de mandato de Abelardo De La Espriella.