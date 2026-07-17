Paola Holguín será la ministra de Cultura del gobierno de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella anunció la designación de Paola Holguín como ministra de Cultura de su autodenominado proyecto político, la “Patria Milagro”. A través de redes sociales, destacó la trayectoria de Holguín, calificándola como una “guerrera” capaz de liderar una “batalla cultural” en el país.

Según lo expuesto por De La Espriella, la gestión de Holguín tendrá como ejes centrales el respaldo a los creadores sin distinciones políticas, el fortalecimiento de la formación de públicos y la dignificación laboral de los artistas. El objetivo declarado es transformar la cultura en un motor de desarrollo económico que permita al talento nacional posicionarse en escenarios internacionales.

"Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la BATALLA CULTURAL por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen. Su misión será respaldar a los creadores sin distinciones políticas, fortalecer la formación de públicos, dignificar el trabajo de los artistas y hacer de la cultura un verdadero motor de desarrollo, oportunidades y orgullo nacional", dijo.

El futuro gabinete busca, bajo esta premisa, que los artistas locales no dependan exclusivamente de la vocación, sino que encuentren en el Estado un aliado para su sostenibilidad profesional. De La Espriella subrayó que la cultura constituye la memoria y la identidad de Colombia, por lo cual su administración priorizará el impulso a las industrias creativas.



Esta designación marca el inicio de los nombramientos oficiales para la estructura gubernamental que propone el presidente electo, quien enfatizó que su gestión se enfocará en elevar el orgullo nacional a través de la promoción de las tradiciones y la creatividad.