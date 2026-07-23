¿Quién pagó por la adecuación de la sede presidencial de Abelardo De la Espriella en Barranquilla?

Ante la inminente llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para gobernar desde el Caribe a partir del 7 de agosto, el gobernador del Atlántico aclaró cómo se está financiando la logística y adecuación de la nueva sede presidencial.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, dijo en Recap Blu que no ha dispuesto recursos públicos para estas obras, sino que ha servido como facilitador de aportes provenientes del sector privado.

¿Quién está pagando la adecuación?

El gobernador fue enfático al responder a los cuestionamientos sobre el origen de los fondos para las obras en el Batallón Nariño.



“Nosotros hemos coordinado, no hemos invertido, pero sí hemos coordinado una serie de procesos de apoyos que han dado algunos privados”, explicó el mandatario.

Le puede interesar: "Fortalecería nuestro territorio": así destacan en Barranquilla iniciativa para ser capital alterna

Esta colaboración empresarial ha permitido dotar a la sede de la infraestructura necesaria sin afectar las arcas del departamento. Entre los donantes destacados se encuentran los hermanos Daes, de la empresa Tecnoglass, quienes han suministrado elementos como puertas de vidrio para la refacción del lugar.

Publicidad

El gobernador detalló que se trata de un esfuerzo conjunto del empresariado local:

“Así se ha venido coordinando estas donaciones por parte del sector privado de Barranquilla”, aseveró.

El plan logístico: De guardería militar a sede presidencial

Publicidad

El centro de operaciones del nuevo gobierno no será un edificio de lujo, sino una estructura recuperada. El plan logístico se ha centrado en la refacción de una antigua guardería militar ubicada dentro de la brigada del Batallón Nariño (sector Paraíso).

"Definitivamente, por cuestiones de seguridad, el sitio escogido para que sea sede presidencial es la el batallón Nariño, o sea, la la sede de la brigada y que sea tecnológicamente adecuada, que tenga todas las facilidades de infraestructura para que el presidente pueda ejercer su labor desde allí”, explicó el mandatario.

Un modelo de gestión desde las regiones

Para el mandatario regional, este esfuerzo logístico y financiero compartido busca romper con el centralismo histórico. Recordó que, tradicionalmente, las gestiones regionales se han tenido que hacer “con rodilleras y todo en Bogotá”, de ministerio en ministerio.

Con el presidente operando desde Barranquilla, el gobernador anticipa una mayor agilidad y receptividad en los proyectos de vías, servicios públicos y desarrollo económico, considerando que actualmente el 80% de los recursos nacionales son manejados por el gobierno central.

Escuche la entrevista: