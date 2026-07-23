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Debate político por la posesión de Abelardo De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 23 de julio 2026 ¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 23 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.