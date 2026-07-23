Debate político por la posesión de Abelardo De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 23 de julio 2026

Actualizado: 23 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 23 de julio de 2026:
- El senador Rafael Nieto habló sobre la aprobación en Senado de la posesión de Abelardo De La Espriella en el Cauca.
- La senadora Jennifer Pedraza se refirió sobre la aprobación en Senado de la posesión de Abelardo De La Espriella en el Cauca.
- Angie Paola Valderrama, funcionaria de la Cancillería, aclaró la versión que se difundió en las últimas horas donde se aseguró que fue nombrada en un cargo diplomático siendo supuestamente la peluquera de la canciller Rosa Villavicencio.
- Javier Pava, director de la UNGRD, explicó qué medidas se están tomando ante la llegada del fenómeno de El Niño.
- Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, habló sobre la carta a la Dimayor de ocho de los clubes más representativos del país sobre el manejo de la distribución de los derechos televisivos.