Instalan última grada del estadio Metropolitano de Barranquilla: “habrá nuevos camerinos”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lideró en las últimas horas la instalación de la última grada del ‘Supermetro’, como le llaman ahora al ‘Coloso de la Ciudadela'.

Durante una visita de inspección, el mandatario distrital compartió con los más de 900 trabajadores que en los últimos cinco meses se han dedicado a las obras de ampliación del Metropolitano, y destacó la nueva capacidad que tendrá el escenario deportivo, donde ahora se podrán albergar hasta 65.000 asistentes.

“La última grada del Supermetro, estadio que vio nacer media Barranquilla y que le ha dado tantas alegrías a esta ciudad y a este país. Por eso teníamos que ponerlo de talla mundial y Barranquilla pega adelante como siempre. Nos honra de que la Conmebol nos haya escogido como la final de la Sudamericana única y la selección y nuestro bicampeón, teníamos que tener un estadio de talla así. Estamos felices, habrá nuevos camerinos, sala de prensa, museo del Junior, su museo de la selección”, fueron sus palabras.

A través de su cuenta en X, el alcalde Char también señaló lo siguiente:



"Terminamos de colocar la última grada de la ampliación del supermetro. ¡Pasamos de 43.000 sillas a 65.000 en tan solo cinco meses, el estadio se parece cada vez más al sueño que imaginamos.

"Hace 40 años este estadio abrió sus puertas. Hoy estamos preparándolo para que siga siendo la casa del Junior, la Selección, y de grandes eventos internacionales. ¡Un verdadero orgullo de los barranquilleros! Y lo mejor, lo estamos construyendo entre todos, con los impuestos de nuestra gente. ¡Tenemos Metro para rato y para seguir haciendo historia!”.

El alcalde Char estuvo acompañado por el jugador del Junior, Teófilo Gutiérrez, quien mostró su entusiasmo por la transformación de este escenario deportivo, casa de la Selección Colombia y del equipo Junior.

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"Estoy muy contento. Este es un estadio de primer nivel, me emocioné cuando lo vi porque aquí he vivido muchas cosas lindas con Junior y la Selección. Este es un estadio de talla mundial. Las grandes figuras cuando lo pisen van a sentirse muy felices y será de mucho agrado por el césped, que está muy bueno. Felicito al alcalde y a toda la gente que puso su grano de arena", expresó el jugador del Junior.