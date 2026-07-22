De La Espriella propondrá al Congreso que Barranquilla sea capital alterna de Colombia

Durante el empalme regional que el Gobierno entrante adelantó este miércoles en Montería, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que liderará un proyecto de acto legislativo ante el Congreso de la República que reconozca a Barranquilla como la capital alterna de Colombia.

El jefe de Estado entrante insistió durante una de sus intervenciones que su objetivo es gobernar desde las regiones del país y además no defender el centralismo que, según su testimonio, caracterizó al expresidente cartagenero Rafael Núñez, en medio de su mandato.

“Se acabó el olvido, la desidia y el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el solio de Bolívar. No voy a defender el centralismo del expresidente Rafael Núñez, defenderé la descentralización. Por eso, gobernaré desde las regiones con ustedes. Además, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”, declaró ante los asistentes.

Precisamente, en Barranquilla avanzan las obras de modernización en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, norte de la ciudad, tras la confirmación de que esa será la sede presidencial de Abelardo De La Espriella; la cual según el cronograma de trabajos deberá quedar lista antes de este 7 de agosto.



En una inspección que realizó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que se asumió el compromiso de respaldar este proyecto para garantizar que el presidente electo cuente con una sede adecuada desde donde pueda ejercer sus funciones en la capital del departamento.

“Nos hemos comprometido para apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo De La Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Creo que lo que nosotros debemos hacer es tener todos los espacios listos, disponibles, tecnológicamente bien dotados y con todas las facilidades y comodidades que una Presidencia necesita para que pueda despachar desde nuestra ciudad”, afirmó hace uno días Verano.

Agregó el gobernador del Atlántico que la nueva sede dentro de la Segunda Brigada del Ejército, o el batallón de Paraíso, como la mayoría de barranquilleros lo identifican, ofrece las condiciones logísticas, operativas y de seguridad requeridas para el funcionamiento de la Presidencia de la República.