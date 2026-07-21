Alcalde Char y ministro de Defensa designado acuerdan trabajar por inseguridad en Barranquilla

Ante el aumento de la inseguridad en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char estableció comunicación telefónica en la tarde de este martes con el ministro de Defensa designado, mayor general (R) Jorge Mora, con la intención de ponerlo al día de los problemas que aquejan a los barranquilleros y acordar desde ya un esfuerzo conjunto para enfrentar a los grupos delincuenciales de esta jurisdicción.

El mandatario declaró que le expresó al general en retiro “su disposición para trabajar de la mano” y le enseñó las inversiones que están realizando para dotar a la fuerza pública.

“Acabo de hablar con el ministro designado el mayor general (R) Jorge Mora, contándole sobre todas las vicisitudes de Barranquilla, lo que venimos padeciendo; le tenemos un diagnóstico clarísimo de lo que está pasando en esta ciudad. Necesitamos apoyo de la Presidencia de la República para combatir el delito en Barranquilla, la extorsión, el atraco, el homicidio en todas las esquinas. Lo único que crece es la delincuencia. Nosotros en Barranquilla no bajamos la guardia”, dijo inicialmente.

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Char apuntó que seguirán realizando inversiones en pro de la seguridad, como las que se ven en el avance de las obras de la Estación Policial que será inaugurada en la localidad Riomar. Allí habrá capacidad para 120 hombres de la institución armada, junto con sus motos y camionetas. Del mismo modo, tendrán espacios aptos para descansar en medio de la rutina.

“Estoy contento porque estamos ya terminando esta estación en Riomar, en esta localidad de Barranquilla que tanto nos hacía falta la presencia de nuestra Policía Nacional. La comunidad nos lo ha pedido permanentemente y esta es una mega estación de Policía.Aquí están los recursos para albergar hasta 120 hombres, sus motos, sus camionetas, todos los cuadrantes del sector van a estar articulados en esta mega estación de policía con espacios para que ellos puedan descansar y dormir. Arriba hay una especie de espacios para ellos y toda la atención al público acá abajo en esta esquina del norte de la ciudad”, fueron sus palabras.

“Aquí estamos invirtiendo nuestros recursos, en más estaciones, más motos, más carros. Estamos armados hasta los dientes para garantizar la seguridad que todos los días la gente nos pide en Barranquilla”, agregó para finalizar.

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