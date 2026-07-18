Sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla estará dentro de la Segunda Brigada

El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla estará ubicada en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, en el norte de la ciudad, donde se adelantan las obras de adecuación.

En una inspección que realizó este sábado por las obras que avanzan a toda marcha, Verano verificó el avance de los trabajos junto con el equipo técnico responsable de la obra, revisó la funcionalidad de los espacios y el cronograma de ejecución, con el propósito de garantizar que las adecuaciones avancen y estén listas antes de este 7 de agosto.

Sobre el compromiso de la Gobernación del Atlántico, Verano de la Rosa dijo que la Gobernación asumió el compromiso de respaldar este proyecto para garantizar que el presidente electo cuente con una sede adecuada desde donde pueda ejercer sus funciones en la capital del departamento.

“Nos hemos comprometido para apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo De La Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Creo que lo que nosotros debemos hacer es tener todos los espacios listos, disponibles, tecnológicamente bien dotados y con todas las facilidades y comodidades que una Presidencia necesita para que pueda despachar desde nuestra ciudad”, afirmó Verano.



Agregó Verano que la nueva sede dentro de la Segunda Brigada del Ejército, o el batallón de Paraíso, como la mayoría de barranquilleros lo identifican, ofrece las condiciones logísticas, operativas y de seguridad requeridas para el funcionamiento de la Presidencia de la República.

Así mismo, dijo que este proyecto representa una oportunidad para consolidar al Atlántico como un territorio con la capacidad institucional y logística para albergar decisiones estratégicas del más alto nivel del Estado colombiano.

“Estamos trabajando para entregar una infraestructura moderna, funcional y segura, que responda a las necesidades de la Presidencia de la República y contribuya a fortalecer el papel de Barranquilla y del Atlántico como escenario de las grandes decisiones nacionales”, puntualizó.