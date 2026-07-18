Minambiente designado, alerta abandono de Parques Nacionales: deforestación se habría duplicado

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, Fabio Arjona, advirtió sobre el grave estado de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y alertó por el aumento de la deforestación, así como por la falta de gobernanza y de presencia efectiva del Estado en estas zonas estratégicas.

A través de un comunicado, Arjona aseguró que, con base en la información revisada durante el proceso de empalme, entre 2022 y 2025 se transformaron 48.125 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Además, señaló que la deforestación en estas áreas pasó de 4.682 hectáreas en 2023 a 11.544 en 2024, lo que representa un incremento del 146,5 %, concentrado principalmente en la Amazonía.

El funcionario indicó que las principales presiones sobre estas zonas protegidas provienen de la ganadería extensiva, la apertura de vías ilegales y la minería ilícita con uso de mercurio.



Entre las áreas más afectadas mencionó los parques nacionales Tinigua, Sierra de La Macarena, Paramillo, Puinawai y Río Puré. En esa misma línea, advirtió que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, requiere atención urgente por su importancia ambiental y por la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Por ello, el futuro ministro anunció que el gobierno entrante revisará de manera prioritaria la política de conservación, fortalecerá la presencia institucional en las áreas protegidas y dará prioridad a la defensa de los parques nacionales, no solo como patrimonio natural, sino como fuente de seguridad hídrica, biodiversidad y desarrollo para las próximas generaciones.