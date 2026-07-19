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Presidente electo se reunió con inversionistas extranjeros en Barranquilla

De la Espriella reiteró que su administración promoverá una relación cercana con los empresarios e inversionistas que apuesten por el país y contribuyan a la generación de empleo, el aumento de la productividad y el desarrollo de las regiones.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo este domingo 19 de julio una reunión de trabajo en Barranquilla, donde recibió a empresarios e inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos e invertir en Colombia una vez inicie su mandato, el próximo 7 de agosto.

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A través de un comunicado, el equipo del mandatario electo indicó que estos encuentros evidencian la confianza que el nuevo gobierno comienza a despertar en los mercados internacionales y el creciente interés de actores económicos globales por participar en una nueva etapa de crecimiento para el país.

“Estos encuentros reflejan la confianza que el Gobierno de la Patria Milagro comienza a despertar en los mercados internacionales y el creciente interés de actores económicos globales por acompañar una nueva etapa de crecimiento para Colombia”, se lee en el comunicado.

Según el comunicado, factores como la reactivación económica, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, un entorno favorable para la inversión, la disciplina fiscal y las reformas encaminadas a recuperar la confianza del sector productivo han convertido a Colombia en un destino cada vez más atractivo para el capital internacional.

De La Espriella reiteró que su administración promoverá una relación cercana con los empresarios e inversionistas que apuesten por el país y contribuyan a la generación de empleo, el aumento de la productividad y el desarrollo de las regiones.

Asimismo, aseguró que la inversión será un aliado estratégico para consolidar una economía más dinámica, competitiva y con mayores oportunidades para los colombianos.

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En medio de los anuncios, el nuevo gobierno también confirmó la designación de Carlos Ríos como el nuevo secretario general de la Presidencia; Valerie Lafaurie, como gerente de Regiones; Nicolás Gómez, jefe de Despacho; y María Fernanda Sandoval quien estará al frente de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

A casi tres semanas de la posesión presidencial, aún al gobierno entrante le falta por designar a otras tres ministras para que estén al frente de las carteras de Salud, Trabajo y Ciencias, para de esta forma completar todo el gabinete presidencial.

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