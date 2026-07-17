Presidente electo lanza ultimátum a las disidencias en el Huila: "Solo tienen dos opciones"

Durante el encuentro de empalme territorial realizado en Neiva, con la participación del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, y los 37 alcaldes del departamento, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó un contundente ultimátum a los principales cabecillas de las disidencias que delinquen en la región.

Advirtió a alias ‘Bleiner’, principal cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en el Huila, y a alias ‘Sergio Carvajal’, de las disidencias de Calarcá, que solo tienen dos opciones: someterse a la justicia o enfrentar la ofensiva de la Fuerza Pública.

"Aprovecho estos micrófonos para mandarle un mensaje a dos bandidos que tengo en la mira y que los tengo a tiro de cañón, como se dice en el argot militar. El bandido alias ‘Bleiner’, o ‘El Viejo’, de las disidencias de Iván Mordisco. Es sencillo, señor delincuente: o se somete o lo doy de baja. Y el bandido Christian Alexei Rocha Ordóñez, alias ‘Sergio Carvajal’, de las disidencias de 'Calarcá'. Vamos a liberar esta tierra, porque lo que necesita el Huila es seguridad", señaló.

Igualmente, anunció el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) al Huila como una de las primeras medidas para recuperar la seguridad en el departamento. Aseguró que restablecerá esta unidad élite del Ejército, especializada en operaciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales, luego de que fuera retirada del departamento el pasado mes de marzo, menos de un año después de su llegada.



La decisión fue celebrada por el gobernador del Huila, quien destacó el anuncio y aseguró que el regreso de la unidad militar responde a una necesidad prioritaria para la región.

“La Fudra vuelve al Huila. El año pasado logramos que llegara y, al poco tiempo, se la llevaron. Hoy recibimos el compromiso de que regresará este mismo año para fortalecer la seguridad del departamento”, señaló el mandatario de los huilenses.

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El presidente electo también ratificó su respaldo a la construcción de la Planta de Fertilizantes del Huila, un proyecto estratégico que aprovechará las reservas de fosforita del departamento para producir hasta 150.000 toneladas de fertilizantes al año y beneficiar a más de 80.000 productores agropecuarios.