A la cárcel alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla disidente vinculado a extorsiones en Huila

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias 'Víctor Chalá', señalado cabecilla de las disidencias de las Farc, capturado el pasado 12 de junio en inmediaciones del peaje de Flandes, Tolima, junto a otras cinco personas identificadas como Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez, Diego Alejandro Bernal Hernández y Wilfredo Hernández Botina, alias 'El Indio'.

El nombre de alias 'Víctor Chalá' tomó relevancia nacional tras ser vinculado al secuestro, desaparición y posterior homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 7 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño.

La captura fue realizada por unidades de la Dijín de la Policía Nacional cuando los seis procesados se movilizaban en una camioneta en la que fueron halladas cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y 33 millones de pesos en efectivo.

Durante las verificaciones adelantadas por las autoridades se estableció que dos de los acompañantes de alias 'Víctor Chalá' estaban vinculados laboralmente a una empresa de vigilancia privada, pero no contaban con autorización para portar armas de fuego ni tenían un contrato de prestación de servicios con el hoy procesado. De acuerdo con la investigación, presuntamente le brindaban seguridad por cuenta propia y garantizaban sus desplazamientos entre Antioquia y Caquetá.



Los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales indican que entre 2023 y 2025 alias 'Víctor Chalá' habría integrado el frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, estructura con presencia en Huila y que estaría involucrada en el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los seis capturados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, a alias 'Víctor Chalá' y a Wilfredo Hernández Botina, alias 'El Indio', les fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado. Un juez dispuso que ambos permanezcan privados de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que los otros cuatro procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.