"Uno siente un fresquito": familia del periodista Mateo Pérez tras captura de alias 'Chalá'

Tras la captura de alias 'Chalá', el cabecilla de comisión de las disidencias que es señalado responsable del crimen del periodista Mateo Pérez, desde Yarumal, Antioquia, su familia celebró el accionar de las autoridades, aunque señalaron que esto no les devuelve su presencia.

En diálogo con Blu Radio, Carlos Pérez, papá del comunicador social indicó que al conocer la noticia sintió cierto alivio. "Uno a lo menos siente un fresquito porque uno ya piensa que los demás no van a sufrir por esa gente. Ojalá no los vayan a largar o los vayan a meter a un proceso de paz, que los metan a una cárcel de máxima seguridad a vivir con todas las comodidades, que es lo que hacen aquí en Colombia", dijo.

Sobre cómo han llevado el duelo por la partida de Mateo, hace más de un mes, Pérez aseguró dentro de todo han podido salir adelante y pudieron recuperar las pertenencias de él, exceptuando las llames de la moto y la tarjeta de propiedad, que habría quedado en manos de los ilegales. "Hemos estado resignados, hemos llevado el duelo como se debe, nos han ofrecido socólógos, nos ha ayudado la gente, las entidades la verdad es que nos han colaborado con todo", indicó.

Capturan a alias Chala Suministrado Fiscalía

Por su parte, Julián Pérez, hermano del periodista, aseguró que ahora la petición es a los jueces que tomarán el caso para que pueda ser judicializado Chalá, no se venzan los términos del proceso y pague por lo que hizo. También agradeció a la fuerza pública por el acompañamiento durante esta investigación.



"El mensaje es para la institucionalidad. Requerimos que este proceso se lleve con celeridad para poder obtener la justicia, que mi familia tanto espera. Y el mensaje para el país es que no nos brindamos la búsqueda de la paz, que es lo que nuestros territorios más necesitan en estos momentos", señaló.

Por lo pronto, se conoció que sí se pagaría una recompensa por información ciudadana en este caso, pues por Jhon Edinson Chalá Torrejano la Gobernación de Antioquia ofrecía 300 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Defensa 500.

Frente a los otros cinco ocupantes de la camioneta incautada, que fueron capturados en flagrancia con armas de fuego, se indaga su relación con el cabecilla de comisión ya que algunos aún no estarían identificados como integrantes de las disidencias de las Farc.