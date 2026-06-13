Capturaron en Tolima a alias Chalá, señalado responsable del crimen del periodista Mateo Pérez

Un operativo adelantado por el Grupo Antiterrorismo de la Policía Nacional (GRATE) permitió la captura, en las últimas horas, de Jhon Edison Chala Torrejano, quien llevaba cuatro meses delinquiendo en Antioquia tras llegar del Cauca y ser designado como cabecilla de comisión de las disidencias en el municipio de Briceño.

Alias Chalá estaba huyendo de las autoridades desde inicios del mes de mayo, tras ser señalado responsable del crimen del periodista Mateo Pérez en la vereda Palmichal. Incluso, en un operativo de las autoridades en el Norte de Antioquia hace unas semanas, el hombre escapó herido con ayuda de otros disidentes y, esta vez, pretendía llegar a Caquetá, según confirmaron las autoridades a Blu Radio.

Fue sorprendido en el peaje de Flandes, Tolima, junto con otros cuatro presuntos integrantes de las disidencias de alias Calarcá. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que haya justicia y que este hombre no quede en libertad.

¡Qué ahora no lo vaya a soltar Petro!



Fue capturado por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía en el Tolima, alias “Chalá”, el sicario de Calarcá FARC y responsable, entre otros, del asesinato del periodista de Yarumal Mateo Pérez.



En Antioquia… pic.twitter.com/yKxhttfW8j — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 13, 2026

En cuanto a su prontuario, se conoció que tiene una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años. En 2024 fue cabecilla financiero de la comisión Darío Gutiérrez; para el 26 de abril fue encargado de esa zona por parte de alias “Primo Gay”, que lo considera su hombre de confianza, y finalmente generó rencillas internas tras ser señalado de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista.

Ahora deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Asimismo, las autoridades incautaron cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos 9 mm, 33 millones de pesos, una camioneta Toyota y siete celulares.

Alias 'Chalá', presunto asesino del periodista Mateo Pérez Suministrado