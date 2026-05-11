Universidad Nacional rindió homenaje a Mateo Pérez, periodista asesinado en Briceño

Siguen los homenajes en Antioquia a Mateo Pérez Rueda, el periodista que, en búsqueda de tener una entrevista con alias ‘Primo Gay’, fue vilmente asesinado por las disidencias de alias ‘Calarcá’. Su familia responsabilizó a las autoridades locales y recordó al joven como una persona sumamente arriesgada.

En el campus de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, decenas de estudiantes, directivos, profesores y comunidad en general rindieron homenaje a Mateo Pérez Rueda, el joven de 24 años que viajó a la zona rural de Briceño para tratar de entender la situación de orden público y terminó encontrando la muerte, caso que hoy tiene consternado al país.

Con flores, frutas de su tierra, Yarumal, y fotos del también estudiante de Ciencias Políticas, conmemoraron al comunicador, mientras también dieron algunas palabras de esperanza en medio del panorama violento que aqueja hoy a Antioquia.

“Rechazamos su asesinato y nos unimos al llamado a que su caso no quede impune. Honrar la vida, el legado de Mateo y rechazar toda forma de violencia contra las comunidades del Norte de Antioquia. Alzamos la voz para exigir respeto por la vida y por el derecho a habitar, sin miedo, nuestros territorios. Frente al dolor y la violencia de los grupos armados, respondemos con memoria, solidaridad y cuidado colectivo”, expresaron durante el homenaje.



También, en las últimas horas, fue el gobernador Andrés Julián Rendón quien confirmó que el Ejército ya había ubicado la motocicleta del periodista en la vereda Palmichal, de Briceño, la cual será entregada en las próximas horas a su familia, misma que lo recuerda como un hombre arriesgado y obstinado con todo lo que se proponía.

Así lo expresó su padre, Carlos Pérez, quien además aseguró que lo que ocurrió con su hijo también pudo obedecer a la falta de acompañamiento de las instituciones locales hasta la zona rural donde desapareció.

A esta hora en la Universidad Nacional sede Medellín se realiza un homenaje al periodista Mateo Pérez, asesinado en Briceño y quien también era estudiante de Ciencia Política de la institución. #VocesySonidos pic.twitter.com/8m8WH3NKKT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 11, 2026

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Aunque mucho se ha especulado, Juan Guillermo Muriel, amigo de Mateo Pérez, afirmó que lo que él quería era entrevistar a alias ‘Primo Gay’ y que, incluso, ya había buscado acercarse con alias ‘Cabuyo’.

El acto de las últimas horas se suma a los homenajes que realizaron periodistas en la Plaza de la Libertad, en Medellín, y en Yarumal este fin de semana, donde se hizo una velatón para pedir justicia y que su caso no quede en la impunidad.

Mientras se determina con exactitud quién está detrás del crimen de Mateo Pérez Rueda, el periodista fue sepultado en el cementerio El Carmen de su municipio natal.