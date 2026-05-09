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Familia de Mateo Pérez responsabiliza a autoridades locales de asesinato del periodista

El padre del joven de 24 años aseguró que su hijo no fue acompañado a pesar de solicitar el apoyo de diferentes autoridades en el Norte antioqueño.

Mateo-Perez.jpg
Mateo Pérez
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

A más de 24 horas de que el cuerpo de Mateo Pérez Rueda fuera hallado en zona rural del Norte antioqueño, la familia del joven periodista ya se encuentra en la sede de Medicina Legal esperando a que se haga la entrega oficial para posteriormente darle un último adiós en el municipio de Yarumal.

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  1. Mateo Pérez.
    Mateo Pérez.
    Suministrada.
    Antioquia

    ”Quiso entrevistar a 'Primo Gay'”: amigo reveló por qué Mateo Pérez estaba en Briceño

Mientras los trámites avanzan en la capital de Antioquia, Carlos Pérez, papá de joven asesinado por las disidencias de alias 'Calarcá' volvió a hablar e indicó que los responsables de lo que le pasó a su hijo no son solamente los grupos ilegales.

Pérez aseguró que lo que ocurrió con su hijo menor también pudo obedecer a la falta de acompañamiento de las instituciones locales que no acompañaron al periodista hasta la zona rural del municipio de Briceño.

Mateo Pérez.
Mateo Pérez.
Suministrada.

“Para mí, los responsables son los grupos insurgentes y las autoridades locales que no hicieron nada para impedir, para prestarle ayuda a a Mateo cuando fue a pedírselas. Nadie lo acompañó, nadie le lo orientó, nadie le dijo nada”, expresó.

Las palabras del papá de Mateo Pérez Rueda retumban en el departamento de Antioquia a pesar que desde que se conoció la desaparición del joven de 24 años, se ha explicado que el estudiante de la Universidad Nacional hizo caso omiso a las recomendaciones de autoridades de no ir al lugar donde encontró la muerte.

Se espera que tras los cotejos correspondientes en las próximas horas se haga oficial cómo será el último adiós del periodista que viajó fuera de hogar para tratar de hablar con alias ‘Primo Gay', cabecilla del frente 36, que era el objetivo periodístico de Mateo Pérez Rueda, quien fue asesinado buscando una explicación de la violencia en la subregión.

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