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Rector de la Unal exige justicia por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

José Ismael Peña aseguró que la Universidad Nacional no guardará silencio frente a la violencia contra periodistas y líderes sociales. En ese sentido, pidió al Estado esclarecer el crimen y garantizar la protección de la vida.

Mateo Pérez.
Mateo Pérez.
Suministrada.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 9 de may, 2026

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, rechazó el asesinato del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda y afirmó que la institución no permanecerá en silencio ante la violencia que sigue cobrando la vida de líderes sociales y comunicadores en el país.

En una carta abierta dirigida a la comunidad universitaria, Peña expresó su profundo dolor por la muerte de Pérez Rueda, director del medio comunitario El Confidente de Yarumal, Antioquia y destacó su compromiso con la verdad, el periodismo y el servicio a su territorio.

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Mateo encarnaba el espíritu más noble de la universidad pública: la curiosidad crítica, el compromiso con la verdad y la convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad”, señaló el rector.

El directivo advirtió que el asesinato del joven periodista y de al menos 50 líderes sociales en lo corrido de 2026 refleja la persistencia de la violencia en Colombia y representa una amenaza para la democracia y la libertad de expresión.

“Nada justifica la violencia. Ninguna diferencia política, social o económica puede legitimar la eliminación de una vida humana”, afirmó Peña, quien reiteró que la defensa de la vida debe ser la prioridad absoluta del Estado.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que el crimen sea esclarecido con prontitud y rigor, y para que se garanticen condiciones de seguridad que permitan a estudiantes, periodistas y líderes comunitarios desarrollar sus proyectos de vida sin miedo.

Mateo-Perez.jpg
Mateo Pérez
Foto: redes sociales

El rector concluyó que la Universidad Nacional renovará su compromiso con la construcción de paz y con la defensa del periodismo, el liderazgo social y la libertad de expresión como pilares fundamentales de la sociedad.

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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que el responsable del asesinato sería alias “Chalá”, a quien identificó como integrante del grupo armado liderado por alias Calarcá.

En un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, Rendón afirmó que este hombre llegó hace pocos meses al departamento y que desde entonces se han incrementado los homicidios, desplazamientos y hechos de violencia en el municipio de Briceño.

“Usted persiste en lavarle la cara a Calarcá porque ha sido intocable en todo su gobierno. Pregunte por la crueldad excesiva que este criminal le infligió a Mateo antes de quitarle la vida. Esta es una causal suficiente para activar la orden de captura de Calarcá y dejar de negociar al Estado de Derecho con ese y otros criminales a los que usted, Petro, trata como angelitos”, sentenció el gobernador.

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Las autoridades continúan investigando el asesinato de Mateo Pérez Rueda, un hecho que ha generado rechazo nacional y renovado llamados para proteger la vida de periodistas y líderes sociales en Colombia.

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