”Quiso entrevistar a 'Primo Gay'”: amigo reveló por qué Mateo Pérez estaba en Briceño

Aunque Mateo Pérez Rueda fue al municipio de Briceño en búsqueda de respuestas por la ola violencia que azotaba el norte antioqueño, se encontró la muerte en zona rural, donde las disidencias de alias 'Calarcá' lo retuvieron y luego lo asesinaron, como han indicado algunas autoridades.

Una de las grandes preguntas que ronda la muerte del joven periodista es qué hacía en el municipio de Briceño. Aunque mucho se ha especulado sobre las razones de su visita, Juan Guillermo Muriel, amigo de Mateo Pérez, afirmó que lo que él quería era entrevistar a alias 'Primo Gay'.

Muriel no solo confirmó una de las hipótesis que se tuvo desde que se conoció la desaparición del joven de 24 años, sino que, además, contó que ya Mateo había buscado en el pasado entrevistar a otro cabecilla, alias ‘Cabuyo'.

“Él quiso entrevistar a alias 'Cabuyo' para conocer las razones del conflicto y un poco de las percepciones sobre la paz y, actualmente quiso entrevistar a alias 'Primo Gay'”, aseguró el amigo del periodista.



Mateo Pérez Foto: redes sociales

Por ahora y luego de que se conociera esta reveladora información por parte de uno de los confidentes periodísticos de Mateo Pérez Rueda, se espera que las autoridades comiencen a investigar cómo estaría relacionado alias 'Primo Gay' con el asesinato del joven que estaba a punto de cumplir 25 años.

A la par que se adelantan estas pesquisas, hay que recordar que los focos del vil homicidio están en alias 'Chala' que llegó al departamento de Antioquia por encargo de alias 'Calarcá' y que sería el apuntado para suplir en el Frente 36 al temido alias 'Primo Gay'.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó que el presidente Gustavo Petro haya indicado que alias 'Calarcá' no tenía que ver con el asesinato del periodista.

“Pregunte por la crueldad excesiva que 'Chala' le infringió a Mateo antes de quitarle la vida”, dando indicios de las torturas a las que fue sometido el joven.