Periodistas en Antioquia piden justicia tras asesinato de Mateo Pérez

El asesinato de Mateo Pérez Rueda de 24 años en la zona rural del norte antioqueño ha generado gran indignación y consternación en el departamento, desde donde decenas de periodistas han alzado su voz tras conocer este lamentable hecho atribuido a las disidencias de alias 'Calarca'.

Tras conocerse la noticia de que el cuerpo del joven periodista fue encontrado en jurisdicción del municipio de Briceño, las reacciones de periodistas no se hicieron esperar y por ello en las últimas horas se hizo un plantón en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, donde con camisas blancas se rechazó el homicidio de Mateo.

Uno de los asistentes a la manifestación fue Jesús Abad Colorado, el reconocido fotoreportero que viajó hasta el norte antioqueño en búsqueda de respuestas de Mateo y que pudo recoger algunas de sus pertenencias horas antes del hallazgo del cuerpo.

Periodista Mateo Pérez Foto: Redes sociales

“Mateo estaba haciendo lo que muchos periodistas en Colombia a veces no podemos hacer en los territorios. Él quería contar la historia. Lastimosamente, le truncaron sus sueños, como se los han truncado en Colombia desde los años 70 a más de 170 periodistas, 22 de ellos en el departamento de Antioquia”, aseguró Colorado.



El mensaje que retumbó en la capital de Antioquia es que se respete la labor periodística y que los comunicadores no sigan siendo asesinados por grupos armados en diferentes zonas de Colombia.

El mensaje del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia (CIPA) asistió al encuentro con un mensaje: “No se mata la verdad, matando periodistas”. A esto se sumaron diferentes gremios periodísticos que con vehemencia condenaron el crimen de Mateo Pérez Rueda.

“Demasiado tristes de que no se pueda ejercer el periodismo, de que no haya libertad de expresión y de que un joven periodista de apenas 24 años haya sido asesinado de esa forma… Los periodistas no somos libres de tener esta situación, es lamentable. De verdad, es una voz de rechazo que hacemos”, insistieron los periodistas.

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De momento se está a la espera de que el cuerpo del joven periodista sea entregado a su familia, no obstante, aún se desconoce si se la hará algún homenaje en la capital de Antioquia o si será llevado directamente a su municipio natal, Yarumal.