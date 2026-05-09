¿Quién es alias 'Chala'? Este es el prontuario del disidente detrás del asesinato de Mateo Pérez

A pocos meses de su llegada al departamento de Antioquia, Jhon Edison Chalá Torrejano, alias ‘Chalá’ ya es considerado como un objetivo de alto valor para la fuerza pública tras ser el principal responsable de la muerte de Mateo Pérez, el jóven periodista de 24 años de edad desaparecido por más de tres días en zona rural del municipio de Briceño.

Sobre la trayectoria criminal de ‘Chalá’ se conoce que es uno de los hombres de confianza del máximo cabecilla de esa facción de las disidencias, alias ‘Calarcá’, y quien desde el sur del país lo habría enviado como refuerzo y relevo a la estructura que delinque en el Norte de Antioquia.

"Fue enviado del Sur del Colombia, límites Huila y el Cauca, aquí para que asumiera, de pronto, el control del 36, esi es que alias 'Primo Gay' pasa al 5", indicó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

Se trata además de un hombre experimentado en el uso de drones, uno de los elementos más utilizados en los últimos meses por parte de grupos armados para atentar contra la fuerza pública en Antioquia.



Particularmente en el municipio de Briceño, el ataque con estos dispositivos cargados con explosivos en zonas pobladas generaron hace pocas semanas el desplazamiento de más de 200 personas en veredas como El Roblal, Las Auras, Travesías, Pueblo Nuevo y El Orejón.

Según Martínez, la permanencia en el territorio de ‘Chalá’ tendría que ver con labores de orientación para el uso de dichos elementos.

"Este bandido es experto en el manejo de drones, y para que entrene sus estos hombres en el manejo de drones, que es lo que están utilizando para atacar la Fuerza Pública", insistió Martínez.

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En las últimas horas por Chalá, el Gobierno nacional aumentó a 500 millones de pesos la recompensa que permita la ubicación y captura del cabecilla sobre el cual ya están tras su pista organismos de seguridad.

"Se convierte en este momento en un objetivo de alto valor, en un objetivo que debemos cumplir. Y la instrucción de la Fuerza Pública es capturar a este criminal, pero también desmantelar todas las estructuras criminales que delinquen en la zona", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Diversos sectores políticos y autoridades departamentales han insistido al alto funcionario del Estado en la necesidad de una intervención a gran escala por parte de la fuerza pública para el municipio de Briceño.

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La Secretaría de Seguridad del departamento ha indicado que hasta ahora no han recibido respuesta tras la solicitud de desplegar en esta zona de Antioquia operaciones similares a la llevadas a cabo en El Plateado, en Cauca.