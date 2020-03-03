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Briceño

Tropas de la Cuarta Brigada ya están en Briceño, Antioquia
Antioquia

Sigue la tensión en Briceño: grupos armados atacaron a la Fuerza Pública durante operaciones

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Antioquia

Desplazados en Briceño, Antioquia: Defensoría pide respuesta urgente tras combates con drones

Capturan a alias Chala
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“Hoy, la presidencia de la Cámara queda en manos de Petro”: Daniel Briceño

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Un herido y más de 90 desplazados dejan confrontaciones con drones en zona rural de Briceño

Ejército en Briceño, Antioquia
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A la espera del Gobierno nacional, Gobernación de Antioquia reforzó su presencia en Briceño

Riesgo electoral en Antioquia
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Autoridades, en alerta ante posibles afectaciones a las elecciones en Briceño y Anorí

Confinamientos en Antioquia
Nación

Más de 1.200 personas afectadas por confinamientos y desplazamientos en Briceño, Antioquia: OCHA

Disidencias atacaron tropas del Ejército en Dagua, Valle.
Antioquia

Menor de 17 años murió en combates entre Ejército y disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

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