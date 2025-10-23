Crimen de líder comunal y nuevos desplazamientos agravan situación humanitaria en Briceño

Cuando parecía que todo empezaba a mejorar para las más de 2.100 personas desplazadas por la violencia en el municipio de Briceño, las balas y nuevas amenazas volvieron a sembrar el miedo entre las familias que sin más remedio siguen arrinconadas en el casco urbano. Uno de los hechos que más he generado temor fue el asesinato de un hombre en la vereda La Molina, zona afectada por las amenazas de las disidencias de alias 'Calarcá'.

Se trata de John Jairo Areiza, líder de Junta de Acción Comunal y del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, cuyo cuerpo fue hallado con impactos de arma de fuego en límites con la vereda Cucurucho.

La información que se ha conocido hasta el momento es que el hombre habría decidido ir hasta su vivienda para darle alimento a algunos animales, como supuestamente habría permitido el frente 36 de las disidencias de las Farc, pero nunca volvió a aparecer. Tras varios días de preocupación de su familia, en las últimas horas varias personas fueron a buscar al hombre que fue hallado muerto como confirmó a Blu Radio el alcalde de Briceño, Noé Espinosa.

"De acuerdo a los testimonios que hemos recogido por parte de los habitantes, este joven se fue a darle vuelta a unos animales que tenía unos semovientes bovinos. Ya el día de hoy ya varias personas se desplazaron y efectivamente ya se encontraba sin vida", explicó el mandatario.



Sin embargo, no es el único hecho que ha ocasionado que miles de familias vuelvan a sentir miedo, ya que algunas personas que decidieron regresar a su hogares de manera voluntaria, al llegar al territorio e instalarse en aparente tranquilidad, fueron recibidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Espinosa aseguró que los armados los obligaron a salir nuevamente hacia la zona urbana sin darles mayores explicaciones en medio de la tensión que persiste por la disputa del territorio.

"Llega un actor armado al corregimiento de Pueblo Nuevo, donde las familias nuevamente deciden retornar acá. Ese actor armado se identifica como el Clan del Golfo", confirmó.

Hay que recordar que inicialmente las órdenes de alias 'Chejo' y alias 'Primo Gay', cabecilla del Frente 36 de las disidencias, para que las familias se desplazaran se dieron con el motivo de los enfrentamientos que tenían en la subregión con el Clan del Golfo. No obstante, con este nuevo desplazamiento se conoce que el Clan del Golfo se apoderó de otras zonas de Briceño y que, al parecer, la disputa no se daría por finalizada pronto.