Disidencias Farc dicen que desplazados en Briceño pueden retornar, pero "bajo su responsabilidad"

La crisis humanitaria que se viven en el municipio de Briceño debido al desplazamiento de más de 2.100 personas desde la zona rural y hasta el casco urbano sigue acrecentando la preocupación de las autoridades debido a que recientemente el Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ emitió un comunicado en donde advierte que los enfrentamientos con el Clan del Golfo persisten en la zona rural y por ello los desplazados podrían regresar, “pero bajo su responsabilidad”.

Pero lo que llama la atención es que en el mismo comunicado asegura el Frente 36 que, “los campos minados que hay en el territorio están ubicados en sitios estratégicos y no ponen en riesgo la seguridad de nadie, más sin embargo no es conveniente salirse de los caminos o andar por los montes, para evitar accidentes”.

Ante la alerta emitida por las disidencias de alias ‘Calarcá’, el alcalde de Briceño, Noé Espinosa, aseguró que las recomendaciones que le han dado a las comunidades es que, incluso, una vez se retome el control territorial, se abstengan de usar caminos no conocidos o atajos.

"En el territorio, que las comunidades nunca se salgan de los caminos, y que de esa manera habrá seguridad. Siempre tener la precaución de que nunca se desvíen por atajos, única y exclusivamente por los caminos reales que siempre han utilizado", destacó el uniformado.



Sin embargo, no es el único punto que está en la mira de las autoridades antioqueñas, ya que se conoció el audio con el que las disidencias de alias ‘Calarcá’ siguen intimidando a las comunidades en el municipio de Briceño para que sigan llegando desplazados al casco urbano.

En la grabación habla, al parecer, alias ‘Lobo’, presunto integrante del primer anillo de seguridad de alias ‘Primo Gay’, cabecilla del Frente 36 y quien junto a alias ‘Chejo’ ordenaron a los pobladores de al menos 23 veredas desplazarse hacia el casco urbano del municipio

"Que se quede una persona por casa donde tengan animalitos qué cuidar, si tienen que ordeñar, cositas así, una persona por casa. Mi viejo, el transporte de la Alcaldía lo va a suministrar. Tenga en cuenta para que le llegue a la comunidad que el que no se vaya, no se desplace entonces se le va a cobrar una multa o entonces nosotros lo vamos a desplazar ya definitivamente", dijo el presunto delincuente.

Por ahora, en el territorio hacen presencia la Policía y el Ejército acompañando a más de 1.000 familias afectadas por las amenazas que los tienen durmiendo, incluso, en la sala de velación de esta localidad del Norte antioqueño.