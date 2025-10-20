Defensoría solicitó a la Nación atención urgente para desplazados en Briceño, Anorí y Tarazá

En medio de la compleja situación de orden público que viven el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño por las cientos de desplazados que hay en Anorí, Briceño y Tarazá debido a los enfrentamientos de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en donde llama al Gobierno nacional para que emprende medidas urgentes para atender a las personas afectadas.

Hay que recordar que el reporte oficial entregado por las autoridades departamentales, en Briceño hay 2.081 personas de 23 veredas que han tenido que salir de sus viviendas debido a las órdenes que dieron alias 'Chejo' y alias 'Primo Gay', cabecillas del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', quienes obligaron a cientos de familias a salir desplazadas al casco urbano.

Según destacó la Defensoría del Pueblo, ya se había emitido la Alerta Temprana en 2019 en donde ya se había advertido del riesgo que había en Briceño por desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, instalación de artefactos explosivos y enfrentamientos entre grupos armados, situación que hoy tiene colapsados los albergues municipales.

Por su parte, en Anorí los enfrentamientos que se han reportado en la vereda Los Trozos han ocasionado que 176 personas salgan de varios sectores debido a las amenazas de grupos armados. Además, hay alerta por Tarazá por las 60 familias desplazadas en las veredas Doradas Altas y Tahamí.



Sobre lo ocurrido en Anorí y Briceño, la Defensoría del Pueblo solicitó un diálogo directo con lideresas y líderes sociales, las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para poder conocer de primera mano la situación y así poder articular acciones con las Personerías Municipales y otros organismos de cooperación internacional.

Finalmente, el Ministerio Público indicó que es importante que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición para articular medidas urgentes y acciones de protección a las comunidades afectadas en Tarazá.