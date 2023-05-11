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Blu Radio  / Desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado

Tropas de la Cuarta Brigada ya están en Briceño, Antioquia
Antioquia

Sigue la tensión en Briceño: grupos armados atacaron a la Fuerza Pública durante operaciones

360468_Disidencias FARC // Foto: AFP - imagen de referencia
Antioquia

Combates entre disidencias y Clan del Golfo en Briceño, Antioquia, dejan 77 familias desplazadas

Defensoría
Nación

Más de 80.700 personas fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento este año: Defensoría

Capturado alias plateado
Antioquia

Capturan en Bello a alias 'Plateado', principal cabecilla del grupo delincuencial San Pablo

Conflicto armado en Colombia.jpg
Nación

Más de 12.000 estudiantes y docentes han sido afectados por el conflicto armado este año

Destrozos por ataques con drons en Briceño, Antioquia
Antioquia

El confinamiento supera en un 400 % al desplazamiento en al menos tres subregiones de Antioquia

desplazamiento forzado en Colombia.jpg
Nación

Al menos 330 personas han sido desplazadas por combates en Toribío, Cauca: OCHA Colombia

Desplazados en Anorí
Antioquia

Siguen sin retornar los más de 250 desplazados tras combates en Remedios, Antioquia

Desplazamientos referencia
Antioquia

Enfrentamientos en el Nordeste antioqueño ya dejan cerca de 200 personas desplazadas

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras
Nación

ANT denuncia ante la Fiscalía presuntos despojos y amenazas contra campesinos de reforma agraria

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