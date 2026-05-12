Reprograman imputación contra alias 'Calarcá' por inasistencia suya y de su defensa legal

La audiencia de imputación de cargos contra Alexander Díaz, conocido con el alias de 'Calarcá', fue reprogramada luego de que ni el señalado cabecilla ni su abogado defensor asistieran a la diligencia judicial convocada por las autoridades. La nueva fecha quedó fijada para el próximo jueves 28 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Durante esa audiencia, la Fiscalía General de la Nación prevé imputarle varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en persona protegida y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, en relación con distintos hechos violentos que hacen parte de las investigaciones adelantadas por el ente acusador.

Esta es la segunda vez que la diligencia debe ser reprogramada. Inicialmente, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón había anunciado que la imputación se realizaría el pasado 5 de mayo. Sin embargo, ese día la judicatura decidió aplazar la audiencia tras ordenar un nuevo reparto del proceso en un juzgado de Villavicencio.

Entre los hechos que sustentan la imputación se encuentra el homicidio de una lideresa indígena Nasa en el municipio de Toribío, caso ocurrido dos meses después de que el alias 'Calarcá' recibiera beneficios dentro de los procesos adelantados bajo la denominada política de Paz Total.



La Fiscalía también relaciona al cabecilla con la masacre de 26 personas ocurrida en el departamento del Guaviare en enero de este año. Según las investigaciones, entre las víctimas había siete menores de edad. Ese hecho hace parte de los casos priorizados por el ente acusador dentro de las acciones atribuidas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.

Otro de los episodios incluidos en la investigación corresponde a una serie de ataques en el departamento del Meta, donde esta estructura armada habría ejecutado acciones con explosivos dirigidas contra el sector comercio. Asimismo, la Fiscalía señaló que el alias 'Calarcá' estaría vinculado con la instalación de minas antipersona en Valdivia, hecho registrado el 4 de julio de 2024 y que dejó seis soldados muertos.

Pese a la gravedad de los hechos investigados, la Fiscalía recordó que actualmente las órdenes de captura contra el alias 'Calarcá' permanecen suspendidas en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional. No obstante, el ente acusador solicitó la reactivación de dichas órdenes al considerar que existiría una posible continuidad en actividades delictivas por parte de esa estructura armada.

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Según informó la Fiscalía, esas advertencias ya fueron puestas en conocimiento del alto comisionado para la paz y del presidente Gustavo Petro, quien tiene la facultad de decidir sobre una eventual reactivación de las órdenes de captura contra el cabecilla guerrillero.