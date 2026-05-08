Jota Pe Hernández denunció supuesto plan de disidencias de ‘Calarcá’ para atentar en su contra

En medio de la contienda electoral se siguen conociendo denuncias de presuntos planes para atentar contra congresistas, el último es el que le comunicó la Fiscalía General de la Nación al senador de la Alianza Verde Jhonatan Pulido Hernández o Jota Pe, quien envió una comunicación al Congreso de la República poniendo de presente está grave situación sobre un plan para atentar no solo contra él sino contra su familia.

Según el ente investigador, serían las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá', quienes estarían detrás de este supuesto plan para atentar contra el parlamentario. Allí citan a un testigo que habla sobre que se destinó un millón de dólares y fueron alias 'Jhon Mechas', alias 'Richard' y alias 'Andrey', quienes contactaron a la banda 'Los Turcos' y 'Los Kamikazes' para llevar a cabo el plan criminal.

Sobre esto, la Fiscalía le comunicó al congresista que le estarían realizando seguimientos a él y a su familia y que, frente a esa situación, Jota Pe Hernández decidió denunciar ante el ente investigador.

“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, señaló el senador en su carta enviada al Congreso.



Jota P. Hernández Foto: Twitter @jotapehernandez

Esta carta va con copia a distintos organismos de control como la Procuraduría, a las Altas Cortes y a organismos internacionales. El senador por la Alianza Verde también expone su condición de opositor al Gobierno actual y dice que los hechos requieren una “reacción institucional inmediata”.