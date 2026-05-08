Disidencias se siguen negando a entregar información sobre el paradero de Mateo Pérez

Mientras aumenta la angustia para amigos y familiares del periodista Mateo Pérez, desaparecido desde el pasado 5 de mayo en zona rural de Briceño, no son alentadoras las noticias de parte de las autoridades y otros organismos que buscan la posibilidad de llegar hasta el lugar que fue visto por última vez cuando pretendía llegar a la vereda Palmichal.

Y es que el joven de 25 años de edad, que estaba indignado por recientes hechos violentos ocurridos en esa zona del Norte de Antioquia, habría caído en poder de integrantes del Frente 36 de las disidencias, mismo grupo armado que ahora se estaría negando a entregar información sobre su paradero.

Así lo confirmó a Blu Radio una fuente oficial que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad. Conexiones que se han tratado de establecer con los ilegales a través de líderes comunales o incluso solicitudes de organismos internacionales como el CICR, han resultado infructuosas.

"Resulta que hay personas que le dijeron que no, que no que dejaran de averiguar. La Cruz Roja Internacional dentro de su independencia ha intentado ingresar pero ha sido infuctuosa", manifestó.



Jorge Rueda, primo del joven que habría sido asesinado por las disidencias de alias 'Calarcá', aseguró que ya les fue entregadas algunas pertenencias de Mateo Pérez, por lo que piden más acciones de las autoridades para hallar el joven.

"El asesinato de Mateo, que pudieron presenciar la desaparición de Mateo. Además, encontraron algunas, pues, algunas cosas personales de Mateo, como su moto, su billetera y su, llaves y su teléfono", indicó Rueda.

El papá del periodista desaparecido hace cerca de tres días, Carlos Pérez, habló en Blu Radio e indicó que poca ha sido la información que le han suministrado y que la recomendación ha sido que no se dirijan a la zona donde fue visto por última vez su hija.

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"Pues, lo que nos han dicho todos es que no pueden, que que no pueden entrar al lugar. Que no debíamos ir, que porque si nosotros íbamos, era otro problema para ellos, porque corríamos mucho peligro", afirmó el padre del joven.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que llegará hasta el municipio de Yarumal para acompañar a la familia del periodista e indicó, "dos caminos para conocer la suerte del estudiante de ciencias políticas: la misión humanitaria o la acción contundente de la Fuerza Pública para que ingrese a la zona".

A la espera de que la Cruz Roja ingrese al lugar para tratar de encontrar a Mateo Pérez, se conoció que a las 4:00 de la tarde en la Parroquia El Carmen de Yarumal se hará una misa en donde la comunidad elevará sus súplicas para que regrese el joven periodista a brazos de su familia.