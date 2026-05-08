Consternación en Antioquia por caso de periodista Mateo Pérez: Mañanas Blu, viernes, 8 mayo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 8 de mayo de 2026:



Carlos Pérez, padre del periodista Mateo Pérez , habló sobre lo que le sucedió a su hijo en Briceño, Antioquia.

, habló sobre lo que le sucedió a su hijo en Briceño, Antioquia. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, se refirió de las manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Pedagógica que terminaron en disturbios.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas , abordó del impacto que tendría en el país la crítica situación que atraviesa Canacol Energy

, abordó del impacto que tendría en el país la crítica situación que atraviesa Canacol Energy La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, se refirió del asesinato de la concejal Mileidy Villada.

Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, explicó sobre la absolución en la investigación que se seguía en su contra por el escándalo de una ‘narcofinca’ ubicada en Guasca, Cundinamarca.

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