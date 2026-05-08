Encontraron el cuerpo de Mateo Pérez, desaparecido desde el martes en Briceño, Antioquia

Tras cuatro días de su desaparición, autoridades de seguridad en Antioquia le confirmaron a Blu Radio que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió esta tarde, en zona rural del municipio de Briceño, el cuerpo sin vida del periodista Mateo Pérez, el habría sido hallado entre las veredas Palmichal y El Hoyo, y está en proceso de traslado hacia la zona urbana.

La situación se produce luego que en las últimas horas ingresara a una zona entre las veredas El Hoyo y Palmichal una comisión del CICR donde se habría producido la entrega, al parecer por parte de integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Además del CICR, de la comisión humanitaria que recibió el cuerpo de Mateo también participó la Defensoría, después de una mediación de la Iglesia Católica.

Más temprano, en diálogo con Mañanas Blu, Carlos Pérez, padre del joven, reveló que él intentó evitar que su hijo llegara hasta el municipio de Briceño para adentrarse en la zona rural. Cabe recordar que la desaparición de Mateo se dio cuando buscaba información acerca del conflicto en esa subregión -la Norte- del departamento.

Periodista Mateo Pérez Foto: Redes sociales

Por otra parte, recientemente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que llegaría hasta el municipio de Yarumal, para acompañar a la familia del joven. Por otra parte, una fuente oficial, que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, le confirmó a Blu Radio que las disidencias se habían negado a entregar información del paradero del joven asesinado. Conexiones que se habían tratado de establecer con los ilegales a través de líderes comunales o incluso solicitudes de organismos internacionales habían resultado, hasta la tarde de este viernes, infructuosas.



"Resulta que hay personas que le dijeron que no, que no que dejaran de averiguar. La Cruz Roja Internacional dentro de su independencia ha intentado ingresar pero ha sido infuctuosa", manifestó en su momento la fuente.

Se espera que en los próximos minutos se conozcan nuevos detalles de la situación, al tiempo que en el municipio de Yarumal inició desde las 4 de la tarde una misa para pedir por el retorno del joven que era estudiante de Ciencias Políticas. De momento, se ha conocido que el cuerpo de Mateo Pérez será entregado directamente a Medicina Legal en Medellín.