“Petro quiere lavarle la cara a ‘Calarcá’”: gobernador de Antioquia sobre asesinato de Mateo Pérez

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió en Mañanas Blu este lunes contra el presidente Gustavo Petro tras el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño.

El mandatario departamental aseguró que, desde el Gobierno nacional, se estaría intentando proteger la imagen del cabecilla de las disidencias de las FARC.

“Él está, a como de lugar, tratando de lavar en la cara a alias ‘Calarcá’”, aseveró Rendón, quien también cuestionó la falta de acciones militares contra este grupo armado y afirmó que existe un temor inexplicable por parte del Ejecutivo.

“Nosotros no entendemos por qué Petro sigue tan atemorizado por alias ‘Calarcá’. Es como si le tuviera la cola pisada”, sentenció el gobernador, criticando que se permitan crímenes contra jóvenes que solo buscaban ejercer su vocación periodística e informar sobre la violencia en el norte del departamento.



Sobre el crimen de Mateo Pérez

Mateo Pérez. Suministrada.

El mandatario reveló detalles atroces, confirmando que el comunicador fue víctima de tratos crueles antes de morir.

“Lo torturaron con sevicia, porque no creyeron que era una persona que estaba ejerciendo el periodismo”, explicó Rendón, añadiendo que el joven creía que su oficio lo protegería al buscar la verdad sobre los recientes desplazamientos en la zona.



Críticas a la estrategia de seguridad

El gobernador fue enfático en que la situación de orden público no se resuelve con incentivos económicos, sino con presencia militar efectiva.

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“Ya no más cuentos de recompensas, que ordenen operaciones y que ataquen de una vez por todas a las disidencias de las Farc, al mando de ‘Calarcá’, que son intocables por parte del gobierno de Petro”, reclamó.

Finalmente, Rendón calificó de inaceptable que un grupo reducido de criminales mantenga el control territorial.

“¿Cómo es que 20 fascineros tienen en jaque a la institucionalidad?”, se preguntó, señalando que la "renuencia del gobierno Petro a tocar a Calarcá" es la que genera tragedias como la de Mateo.

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Escuche la entrevista completa aquí: